Analytik: Inflácia by sa mohla v lete zvyšovať, v jeseni klesnúť

Bratislava 18. júna (TASR) - Inflácia na Slovensku by sa mohla v lete zvyšovať, v jeseni následne znížiť. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o májovej harmonizovanej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Očakávame, že v najbližších mesiacoch by sa inflácia mohla ďalej mierne zvyšovať vzhľadom na vytratenie utlmujúceho vplyvu z niektorých regulovaných cien a príspevkov (školské obedy, koncesionárske poplatky) a, naopak, sa budú ešte do istej miery prejavovať zvýšené spotrebné dane či administratívne poplatky. V priebehu jesene by sa však ceny mohli ešte znížiť, ale pokles pod aprílové úrovne (2,4 %) neočakávame," spresnil.



ŠÚ SR v utorok informoval, že medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v máji 2024 hodnotu 2,6 %, čo bolo o 0,2 percentuálneho bodu viac, ako bola jej hodnota v apríli 2024. Medzimesačná harmonizovaná inflácia dosiahla hodnotu 0,1 %.