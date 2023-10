Analytik: Inflácia ovplyvňuje aj finančné produkty, rastie poistné

Bratislava 18. októbra (TASR) - Inflácia mení ceny v rôznych oblastiach a produkty finančných inštitúcií nie sú výnimkou. Postupne sa zvyšujú poplatky v bankách aj poistné. Na druhej strane, zdražovanie sa ešte nedotklo dôchodkového sporenia či investícií do podielových fondov, ktoré majú legislatívne obmedzenia, upozornil finančný analytik Swiss Life Select Pavel Škriniar.



"Podľa zverejňovaných údajov o odplatách vyžadovaných od klienta služby spojené s vedením bežného účty medziročne ak zdraželi, tak od 12 % do 36 %. Jedným dychom však treba povedať, že nahor nešli ceny všetkých úkonov a zdraženie sa týka predovšetkým papierových výpisov z účtu, pričom poplatky za elektronické sa nemenili a ostali bezplatné," priblížil.



Naopak, služby bánk spojené s hypotékami zlacneli. Túto skutočnosť si však klienti možno ani nevšimli, keďže finančné domy v rámci konkurenčného boja zvyknú určité typy poplatkov odpúšťať. "Navyše, o poplatky sa klienti v súčasnosti beztak veľmi nezaujímajú, keďže ich viac trápi súčasná úroveň úrokov na hypotékach. Tá sa, mimochodom, bude pravdepodobne ešte zvyšovať," vysvetlil analytik.



Cena poistenia podľa neho tiež prechádza zmenami. Kým pri životnom poistení cena závisí od vstupného veku a zdravotného stavu, vo všeobecnosti sa teda pre človeka z roka na rok zvyšuje, pri majetkovom poistení sa cena odvíja od hodnoty poisteného majetku. "Keďže inflácia zvýšila ceny áut, stavebných materiálov i spotrebičov a ich servisu, spolu s nimi rastie aj cena poistenia. Havarijné poistenie v niektorých prípadoch zdraželo približne o 14 %, poistenie domácnosti približne o 6 %," vyčíslil Škriniar.



Pripomenul, že cena poistenia sa zvyšuje nielen pre rast cien poisteného majetku, ale aj pre vyššiu škodovosť. Vyššie škody spôsobené globálnymi zmenami v počasí sa tak skôr či neskôr tiež ukážu v ocenení rizík. Odhady poisťovne do budúcnosti navýši aj to, ak vyplatí poistné plnenie, ktorého pôvod nebol náhodný, ale úmyselný. Následne sa to prejaví tiež v cene poistenia, upozornil analytik. Štatistika odhalených poisťovacích podvodov má z roka na rok vyššie čísla predovšetkým z dôvodu rozširovania a zlepšovania technologických a analytických nástrojov.