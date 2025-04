Analytik: Inflácia sa zrýchlila pre vyššie ceny tovarov a služieb

Bratislava 15. apríla (TASR) - Inflácia sa v marci zrýchlila, a to najmä v dôsledku vyšších cien bežných tovarov a služieb. Zdražovanie cien tovarov a služieb spôsobila vyššia daň z pridanej hodnoty (DPH) aj plánované zavedenie transakčnej dane. Najviac zdraželi stravovacie a ubytovacie služby, naopak, tlmiaci efekt na infláciu mali ceny potravín a pohonných látok. Zdražovanie však bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Zhodnotil to analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.



„Predpokladáme, že zdražovanie aj pod vplyvom novej transakčnej dane by malo pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch. Navyše, na ceny potravín by aj počas zbytku roka mohli pôsobiť externé faktory, a to od šírenia infekcií, ktoré majú potenciál znižovať domácu produkciu v živočíšnej výrobe, až po sucho, ktoré zasiahlo región počas zimy a má potenciál ovplyvniť aj časť tohtoročnej úrody. Naproti tomu tlak na ďalší nárast cien služieb v dôsledku silného rastu miezd v ekonomike by mohol v priebehu roka postupne slabnúť,“ uviedol Koršňák s tým, že v dôsledku daňových zmien ostane inflácia služieb na nadpriemernej úrovni. V nasledujúcich mesiacoch očakáva mierne zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien tesne nad štyrmi percentami. V priemere za celý rok by mala inflácia dosiahnuť 4,1 %.



Nárast cien v marci zaznamenali tovary, ktoré sa spolu s vyššou DPH medziročne zvýšili v priemere o 4,3 %. V prípade služieb išlo o nárast o 7,5 %. Najväčšie zdražovanie boli viditeľné pri ubytovacích a stravovacích službách, ktoré v porovnaní s februárom 2025 zvýšili svoje ceny v priemere o 1,4 %. Rovnako zdraželi medziročne aj iné služby, ako napríklad kaderníctva o 9,5 %, rekreačné a športové služby o 6,1 % či služby veterinárov o 9,8 % (všetko vrátane daní). V marci stúpli tiež sumy v cestnej autobusovej doprave o 0,3 % či ceny zubných lekárov o 0,8 %.



Naopak, tlmiaci efekt na infláciu mali ceny pohonných látok, ktoré reagovali podľa analytika na zlacnenie ropy na svetových trhoch. V marci sa v priemere znížili ceny týchto látok v priemere o 3,8 %. Oproti februáru tohto roka zlacneli o 0,2 % potraviny. Medzi najlacnejšie položky patrili sezónne potraviny ako ovocie a potraviny či oleje a tuky vrátane masla. Medziročne zlacneli tiež mäsové výrobky a ryby a zelenina. Naopak, drahšie boli ceny mlieka, syrov, vajec, pečiva a cestovín.