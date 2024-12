Analytik: Inflácia v roku 2025 porastie, reálne dôchodky zrejme klesnú

Bratislava 20. decembra (TASR) - V budúcom roku celková inflácia pre všetky skupiny, vrátane domácností zamestnancov, dôchodcov či nízkopríjmových, opätovne vzrastie. Podľa odhadov analytika ČSOB Mareka Gábriša by mohli ceny vzrásť v priemere o 4,4 %. Reálne starobné dôchodky v budúcom roku z dôvodu rastu cenovej hladiny zrejme poklesnú. Uviedol analytik v piatok v súvislosti so zverejnenými údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR.



"V roku 2025 celková inflácia, ako aj inflácia pre všetky skupiny vrátane domácností zamestnancov, dôchodcov alebo nízkopríjmových domácností, opätovne vzrastie. Dôvodom je jednak rast daní v dôsledku konsolidačného balíčka postaveného na ich zvyšovaní, ale aj tlaku na rast cien služieb v dôsledku nedostatku zamestnancov, ako aj pokračujúci rast cien potravín. Opätovné zrýchlenie inflácie nezabrzdí ani zmrazenie cien niektorých energií pre domácnosti," uviedol Gábriš.



Pripomenul, že aktualizovaný decembrový inflačný odhad centrálnej banky je 4,1 %, rozpočtová rada odhaduje priemernú infláciu na úrovni 4,2 %. "No a my si myslíme, že v priemere môžu ceny vzrásť o 4,4 %. Nastavená valorizácia je pri základných starobných dôchodkoch na úrovni +2,1 %. To znamená, že reálne starobné dôchodky pre viac ako 1,1 milióna dôchodcov v budúcom roku zrejme poklesnú v priemere o -2 % až -2,3 % z dôvodu rastu cenovej hladiny," doplnil analytik.



Podľa v piatok zverejnených údajov ŠÚ SR spotrebiteľské ceny na Slovensku v novembri medziročne vzrástli o 3,2 %. V domácnostiach zamestnancov sa ceny v medziročnom porovnaní zvýšili o 3,2 %, pre nízkopríjmové domácnosti boli ceny vyššie o 3,3 %. Inflácia v domácnostiach dôchodcov bola na úrovni 2,8 %.