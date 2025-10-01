< sekcia Ekonomika
Analytik: Inflácia v SR zrýchlila a je druhá najvyššia v eurozóne
Inflácia na Slovensku v septembri zrýchlila na 4,6 % a opäť sa tak vrátila na úrovne z leta tohto roka.
Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Inflácia na Slovensku v septembri zrýchlila na 4,6 % a opäť sa tak vrátila na úrovne z leta tohto roka. Zároveň to znamená, že SR má aktuálne spolu s Chorvátskom druhú najvyššiu infláciu v eurozóne po Estónsku (5,2 %). Na základe v stredu zverejnených predbežných údajov Eurostatu na to poukázal hlavný ekonóm ČSOB Marek Gábriš.
„Slovensko sa už dlhodobo umiestňuje v tejto nelichotivej štatistike na prvých troch priečkach. Potravinová inflácia mierne spomalila zo 4,3 % na 4 %. Stále však zostáva nad priemerom eurozóny, ktorý bol v septembri na úrovni 3 %,“ priblížil.
K slovenskej inflácii prispeli podľa neho okrem potravín aj ceny služieb a energií. Pripomenul, že dynamická inflácia v sektore služieb je prítomná už dlhšie a súvisí aj s nedostatkom pracovníkov a tlakom na rast miezd. V septembri pritom zrýchlila na 7,9 %.
Zaujímavý je však podľa Gábriša aj opätovný rast cien energií, ktoré v septembri poskočili medzimesačne o 0,4 %. „Pritom minulý rok počas augusta aj septembra ceny energií klesali. Ceny energií vrátane elektriny, plynu a tepla sú teda medziročne vyššie o 1,6 %. Znamená to, že je to najrýchlejšia energetická inflácia od januára tohto roku,“ konštatoval.
Inflácia v eurozóne v septembri tiež mierne zrýchlila na 2,2 % z predchádzajúcich 2 %. Rast cien sa zrýchlil vo viacerých krajinách, ako napríklad Nemecko (2,4 %), Holandsko (3 %) či Španielsko (3 %). „Aj to zrejme prispeje k tomu, že Európska centrálna banka (ECB) bude pri rozhodovaní o zmene úrokov aj v ďalších mesiacoch pauzovať,“ doplnil ekonóm.
