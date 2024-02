Analytik: Investori veria Európe menej, najmä pre regulácie

Bratislava 5. februára (TASR) - Európske akcie sú teraz v historicky rekordnej zľave voči americkým. Vyplýva to z porovnania pomerového ukazovateľa očakávanej trhovej ceny akcie a čistého zisku na akciu v horizonte ďalších dvanástich mesiacov. Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda za tým vidí nedôveru medzinárodných investorov voči Európe, najmä pre jej regulácie a "zelenú" politiku. Informoval o tom v pondelok.



"Kľúčovým dôvodom je to, že Európa nemá žiadnu svetovo významnú technologickú spoločnosť, ďalej vykazuje slabší vyzeraný ekonomický rast, slabšiu hospodársku odolnosť a konečne tiež na ňu ťažšie dopadá súčasná geopolitická situácia. Európu tiež poškodzuje to, že do jej ekonomiky už príliš hovorí ideológia, najmä tá zelená," uviedol Kovanda.



Tohtotýždňový článok z Wall Street Journal podľa neho poukázal na varovný signál akciových trhov. "Európska únia je podľa denníka jednotkou v jednej oblasti - v reguláciách. Agresívnou tvorbou pravidiel si ale pod sebou reže vetvu. Pripravuje sa o schopnosť konkurovať Číne v oblasti elektromobility a Spojeným štátom v umelej inteligencii," uzavrel.