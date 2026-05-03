Analytik: Iránsky konflikt ovplyvnil za dva mesiace ceny komodít
Autor TASR
Bratislava 3. mája (TASR) - Iránsky konflikt ovplyvnil za dva mesiace svojho trvania ceny komodít. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka je na slovenských čerpacích staniciach nafta drahšia o 20 % a benzín o 11 %. Od začiatku konfliktu (koncom februára) cena ropy Brent vzrástla o 40 %. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Podľa niektorých zdrojov zdražel letecký benzín od začiatku vojny o viac ako 100 %, čo sa prejavuje na rušení letov aj raste cien nových leteniek. Cena močoviny, čo je kľúčové dusíkaté hnojivo, vyskočila oproti rovnakému obdobiu minulého roka o takmer 50 %. V prípade eskalácie vojny sa očakáva aj výraznejší rast cien potravín v EÚ ku koncu roka 2026. Od vypuknutia konfliktu však klesá cena bezpečného aktíva - zlata asi o desatinu, čo je prekvapivé,“ spresnil.
Podčiarkol, že podľa niektorých odhadov približne 40 % európskych dovozov leteckého paliva súvisí s dodávkami z regiónu závislého od Hormuzského prielivu. Medzinárodná energetická agentúra v polovici apríla varovala, že Európa má zásoby leteckého paliva len na asi šesť týždňov. To znamená, že zásoby sa môžu minúť do konca mája až začiatku júna. Štyri talianske letiská vrátane Milána a Benátok sú už v prídelovom systéme paliva.
„Cez Hormuz prechádza tretina svetového obchodu s hnojivami. Cena močoviny vyskočila oproti rovnakému obdobiu minulého roka o takmer 50 % a v polovici apríla atakovala 860 USD za tonu. Zvýšili sa aj náklady na prepravu - presunúť kontajner medzi Európou a Blízkym východom stojí v niektorých prípadoch takmer päťnásobne viac,“ priblížil.
Pre Slovákov je podľa neho dobrou správou, že jarné hnojivá boli väčšinou nakúpené vopred, takže bezprostredný dopad na ceny chleba či mäsa je obmedzený. Efekt príde s oneskorením. „V prípade eskalácie vojny očakávame výraznejší rast cien potravín v EÚ ku koncu roka 2026. Britská Food and Drink Federation revidovala prognózu potravinovej inflácie z pôvodných 3 % na 9 % do konca roka, ak bude kríza pretrvávať,“ podčiarkol Greguš.
„Diplomatická situácia zostáva zamrznutá. Prvé kolo rokovaní v pakistanskom Islamabade skončilo bez dohody a druhé kolo nemá pevný termín. Irán odmieta rokovať, kým trvá americká námorná blokáda Hormuzského prielivu. Prezident Donald Trump 21. apríla tohto roka predĺžil prímerie na neurčito, blokáda však zostáva v platnosti,“ dodal analytik XTB.
(1 EUR = 1,1706 USD)
