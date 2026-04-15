Analytik: Iránsky konflikt sa v slovenskej inflácii premietne v apríli
V apríli na infláciu bude pôsobiť aj posunutý veľkonočný efekt, keď návrat cien do normálu po sviatočnom zlacnení, najmä alkoholu, bude v apríli pôsobiť proinflačne.
Autor TASR
Bratislava 15. apríla (TASR) - Konflikt na Blízkom východe sa v slovenskej inflácii priamo cez ceny pohonných látok pravdepodobne výraznejšie premietne už v apríli. V apríli na infláciu bude pôsobiť aj posunutý veľkonočný efekt, kedy návrat cien do normálu po sviatočnom zlacnení, najmä alkoholu, bude v apríli pôsobiť proinflačne. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o marcovej inflácii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Neskôr počas roka, smerom k jeho záveru, by sa do cien mohli začať premietať aj sekundárne efekty vyšších cien energií (ropy a plynu). Tie by mohli spomaliť zvoľňovanie inflácie služieb, ktorá by mala ustupovať pod vplyvom spomaleného ekonomického rastu (a poklesu spotreby), a prinášať silný nákladový faktor do cien bežných tovarov a potravín. V scenári stabilizácie konfliktu bude ale tento efekt zdvíhať celkovú infláciu nahor rádovo len v desatinách percentuálneho bodu,“ priblížil.
Tohtoročná priemerná inflácia by tak podľa Koršňáka mala zotrvať blízko minuloročných úrovní, teda 4 %. Marcové spomalenie by ale malo byť len prechodné a už v apríli by sa inflácia mala vrátiť k 4 %.
V prípade dlhotrvajúceho konfliktu, ktorý by trvalo znemožnil prepravu ropy a plynu cez Hormuzský prieliv, by inflácia na Slovensku podľa Koršňáka už v závere tohto roku mohla prekročiť 5 % a vychýlená nahor by ostala aj počas väčšiny budúceho roka.
Aj podľa Evy Sadovskej, analytičky WOOD & Company, môže z dôvodu zvyšovania cien ropy prísť k nárastu inflácie aj na Slovensku, a to najmä vtedy, ak by táto situácia trvala dlhšie obdobie. „V závislosti od vývoja a dĺžky trvania konfliktu či jeho dosahov na vývoj na svetových trhoch sa ale zrejme odhady tohtoročnej inflácie budú prehodnocovať - zatiaľ s väčšou pravdepodobnosťou smerom nahor. Niektoré prognózy v prípade SR hovoria o úrovni asi 6 %,“ doplnila Sadovská.
„Predpokladáme, že ceny ropy tento rok v priemere vzrastú medziročne približne o 25 %, čo by v priamom efekte zvýšilo ceny pohonných látok v priemere asi o 10 % a k inflácii pridalo približne 0,25 percentuálneho bodu (p. b.). Sekundárne efekty by mohli pridať ďalších 0,25 p. b. Náš odhad inflácie na rok 2026 preto zatiaľ ponechávame nezmenený na úrovni 4 %. V roku 2027 očakávame spomalenie inflácie smerom k 3 %,“ dodal Marián Kočiš, analytik Slovenskej sporiteľne.
ŠÚ SR informoval, že ceny tovarov a služieb sa v marci zvýšili medzimesačne o 0,1 %, čo bola rovnaká hodnota ako vo februári a výrazne nižšia hodnota ako v januári. Inflácia na medziročnej úrovni dosiahla 3,5 %, čo bola najnižšia hodnota za posledných 15 mesiacov.
