Analytik: Je málo pravdepodobné, že navrhovaný rozpočet EÚ prejde

Bratislava 16. júla (TASR) - Predstavený návrh rozpočtu na sedemročné obdobie 2028 až 2034 vhodne reflektuje pohnutú dobu a zodpovedajúcim spôsobom preskupuje priority. Je však málo pravdepodobné, že v navrhovanej, nečakane ambicióznej podobe a v nečakane vysokom objeme nakoniec bude schválený. Uviedol to Lukáš Kovanda, hlavný ekonóm Trinity Bank, v komentári k predstavenému návrhu rozpočtu EÚ.



„Hádky o rozpočte EÚ sa začali nečakane skoro. Európska komisia (EK) predstavila prekvapivo objemný, dvojbiliónový rozpočet, europoslanci naprieč politickým spektrom ho skoro napadli, že si EK jeho objem nemiestne nadsadila," priblížil.



Pripomenul, že EK navrhuje rozpočet v objeme približne dvoch biliónov eur v cenách roku 2025. To je pomerne dramatický nárast oproti objemu súčasného rozpočtu na obdobie rokov 2021 až 2027, ktorý v bežných cenách predstavuje 1,2 bilióna eur. Poznamenal, že kuloárne informácie predpokladali, že EK navrhne rozpočet v objeme asi 1,7 bilióna eur, a aj taký návrh bol vnímaný ako dosť ambiciózny.



Nečakane vysoký objem rozpočtu podľa Kovandu veľmi pravdepodobne narazí na odpor najväčších financovateľov EÚ na čele s Nemeckom a Francúzskom. Francúzsko sa teraz borí s vysokým deficitom svojho vlastného rozpočtu, pre ktorý francúzska vláda dokonca navrhuje zrušiť dva dni pracovného voľna vrátane Veľkonočného pondelka.



Značný objem rozpočtu EÚ v predloženom návrhu otvára podľa ekonóma priestor na to, aby po očakávateľnom kompromisnom znížení objemu vznikajúci rozpočet aj tak vykazoval silný nárast objemu prostriedkov, ktoré má EK k dispozícii. Brusel si ďalej upevňuje svoju moc a vplyv vo vzťahu k členským štátom, čo aspoň niektorým z nich môže prekážať.



Na odpor najmä južných štátov EÚ narazí oklieštenie podpory poľnohospodárstva, štáty strednej a východnej časti EÚ vrátane Česka nebudú vítať nižšie výdaje na súdržnosť.



Omnoho vyšší objem prostriedkov by mal ísť na zaistenie bezpečnosti EÚ a tiež na jej kozmické programy. EK navrhuje vyčleniť na tieto položky spolu 131 miliárd eur, čo je päťnásobný nárast oproti výdajom v súčasnom rozpočte.



Preskupenie priorít od poľnohospodárstva a súdržnosti k bezpečnosti, ale aj ku konkurencieschopnosti je podľa Kovandu vhodnou reflexiou doby, ale bude ťažké ju politicky predať a presadiť.