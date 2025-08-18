< sekcia Ekonomika
Analytik: Vývoj objednávok môže signalizovať stabilizáciu v priemysle
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Aktuálny vývoj nových objednávok v slovenskom priemysle potvrdzuje, že domáca ekonomika sa nachádza v období hľadania rovnováhy medzi slabším zahraničným dopytom a vnútornou odolnosťou jednotlivých odvetví. Júnové čísla je možné vnímať ako signál stabilizácie po výraznejších poklesoch v predchádzajúcich mesiacoch, zhodnotil analytik 365.bank Tomáš Boháček.
Reagoval tak na aktuálne údaje, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Objem nových objednávok v priemysle SR dosiahol v júni 5,54 miliardy eur a medziročne tak klesol o 0,9 %. Negatívny trend pokračoval tretí mesiac po sebe, tempo poklesu sa však výrazne zmiernilo z májových 4,3 %.
Analytik pripomenul, že najväčší vplyv na celkový výsledok mal tradične automobilový priemysel. Objednávky vo výrobe motorových vozidiel, návesov a prívesov klesli o 2,7 %, pričom tento segment tvorí viac ako polovicu hodnoty všetkých objednávok v priemysle. „Hoci pokles nie je dramatický, ukazuje, že aj automobilky čelia zvýšenej volatilite na globálnych trhoch - od spomalenia dopytu v Európe až po neistotu v dodávateľských reťazcoch,“ priblížil Boháček.
Značný prepad o 15 % zaznamenala výroba elektrických zariadení, čo je podľa neho dôsledok kombinácie slabšieho exportného odbytu a klesajúcej investičnej aktivity v energetike. Negatívne prispela aj výroba kovových konštrukcií, ktorá klesla o 1,8 %, čo korešponduje s celkovým útlmom v stavebníctve a investičnej výstavbe.
Naopak, pozitívnym prekvapením sú nárasty v technologicky orientovaných odvetviach. Výroba strojov a zariadení vzrástla medziročne o 14,8 %, počítačové, elektronické a optické výrobky o 13,4 % a výroba ostatných dopravných prostriedkov až o 25,2 %. „Tento posun naznačuje, že slovenský priemysel má potenciál diverzifikovať sa smerom k segmentom s vyššou pridanou hodnotou, ktoré sú menej závislé od tradičného automobilového cyklu,“ zdôraznil analytik.
Pokiaľ by sa negatívny trend spomalil aj v druhej polovici roka, slovenský priemysel by mohol podľa neho nájsť pevnejšiu pôdu pod nohami. „Kľúčové bude, či sa automobilový sektor dokáže udržať aspoň v miernom poklese a či technologické odvetvia udržia súčasný rast. To bude závisieť aj od smerovania globálnej obchodnej politiky, kde sú stále prítomné neistoty vyplývajúce z negociačných procesov,“ doplnil Boháček.
