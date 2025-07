Analytik: Kapitálový trh na Slovensku trpí legislatívnym chaosom

Bratislava 21. júla (TASR) - Viac než tridsať rokov po vzniku samostatnej SR nemá krajina funkčnú a koherentnú verejnú politiku v oblasti kapitálového trhu. Právny rámec je nekonzistentný, daňová legislatíva často nelogická a regulačné nastavenie vytvára paradoxné deformácie. Namiesto toho, aby štát podporoval transparentné a stabilné formy investovania, systém dnes vedome či nevedome zvýhodňuje tie menej bezpečné a ťažšie kontrolovateľné. Uviedol to expert na finančné právo Peter Varga, zakladateľ a partner kancelárie Highgate Law & Tax.



„Problémom Slovenska nie je len to, že nemá jasnú verejnú politiku pre kapitálový trh. Problémom je, že normy, ktoré majú trh regulovať, vznikajú nekoordinovane, často bez základného pochopenia dôsledkov. Chýba im koncept, vnútorná logika a elementárna férovosť,“ podčiarkol Varga.



Kapitálový trh pritom nie je podľa neho len technokratickou doménou úzkej skupiny profesionálov. Je to systém, ktorý má prepájať domácnosti so zvyškom ekonomiky. V ideálnom prípade by ľudia cez dôchodkové alebo investičné fondy investovali do podnikov, infraštruktúry či verejných projektov. Na Slovensku sa však tento potenciál stále nenapĺňa.



Jedným z kľúčových problémov sú podľa Vargu daňové deformácie, ktoré vznikajú v dôsledku absencie dlhodobej stratégie v oblasti zdaňovania kapitálu. Výsledkom sú situácie, kde sú regulované a dohliadané formy investovania, ako napríklad podielové fondy, daňovo penalizované, zatiaľ čo menej transparentné štruktúry, ako sú niektoré dlhopisové schémy alebo zahraničné investičné entity, vychádzajú výhodnejšie.



„Ak investor vie, že sa mu z daňového hľadiska viac oplatí investovať cez neregulovanú schému ako cez fond, ktorý podlieha pravidlám a kontrole, tak sa mu nemožno čudovať, že si vyberie tú prvú možnosť. Ale je to dôkaz zlyhania systému, nie dôkaz efektívneho trhu,“ doplnil Varga.



Dodal, že v dôsledku toho sa zvyšuje riziko na trhu, oslabuje sa ochrana drobných investorov a klesá dôvera v oficiálne finančné produkty. Podľa Vargu tak Slovensko v podstate sabotuje slovenský finančný ekosystém.