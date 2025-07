Analytik: Kempy nie sú lacné, ponúkajú však dobrý pomer ceny a zážitku

Bratislava 26. júla (TASR) - Kempovanie už nepatrí medzi najlačnejšie spôsoby trávenia dovolenky, stále však ponúka dobrý pomer ceny a zážitku. Ceny rastú nielen v európskych kempoch, ale aj v tých slovenských či českých. Upozornil na to hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda. Doplnil, že súčasní turisti už od kempov očakávajú čisté sociálne zázemie, elektrické prípojky, kvalitné reštaurácie či Wi-Fi pripojenie a sú pripravení si za to priplatiť.



„V Poľsku stúpli v tomto roku ceny kempovania medziročne o 11,6 %, na Slovensku dokonca o 13,2 %. V Česku ceny vzrástli len mierne, približne o 4,5 %, čo odráža tak striedmejšiu infláciu v službách, ako aj snahu prevádzkovateľov udržať cenovú konkurencieschopnosť,“ uviedol Kovanda.



Upozornil, že ceny kempov rastú v celej Európe. Podľa Kovandu noc pre dvoch dospelých s obytným autom, elektrinou a miestnym poplatkom vychádza v českých kempoch v priemere na 19,08 eura. Táto suma je podľa ekonóma pod európskym priemerom, ktorý je na úrovni 22,36 eura, a takisto výrazne pod cenovou úrovňou kempov na Jadrane či v Taliansku. Dodal, že v Chorvátsku či Taliansku sa priemerná cena za noc v kempoch dostala nad 40 eur, v Slovinsku je na úrovni 34 eur za noc.



Kempy sa však podľa ekonóma zmenili a reagujú aj na náročnejšiu klientelu. Investujú do modernizácie a rozširujú ponuku. Okrem tradičných plôch na stanovanie v nich už možno nájsť aj jurty, glampingové stany, chatky na stromoch či maringotky s výhľadom. „Kempovanie sa tak stáva plnohodnotným turistickým produktom, ktorý dnes musí obstáť nielen cenou, ale i kvalitou,“ uzavrel Kovanda.