Analytik: Klimatické ciele EÚ narážajú na otázku ich financovania
Podľa správy poradného orgánu EÚ pre klímu sa treba pripraviť na oteplenie európskeho kontinentu o štyri stupne Celzia.
Autor TASR
Bratislava 27. februára (TASR) - Klimatická politika Európskej únie (EÚ) naráža popri potrebe reagovať na meniacu sa klímu aj na otázku nákladov a toho, kto ich ponesie. Na piatkovej diskusii v Dome EÚ o klimatických cieľoch Únie v „novej realite“ to zdôraznil analytik Radovan Ďurana (INESS), podľa ktorého „problémom je, kto to zaplatí“. V diskusii zároveň odznelo, že podľa správy poradného orgánu EÚ pre klímu sa treba pripraviť na oteplenie európskeho kontinentu o štyri stupne Celzia.
Ďurana upozornil, že otepľovanie je globálny problém a „jediné riešenie je globálne“. „Európa sama nič nezmôže,“ povedal. Zároveň poukázal na riziko príliš nákladného postupu.
Europoslanec Michal Wiezik (PS) zdôraznil, že klimatická realita sa neodvíja od politických nálad. „Tá (klimatická) realita sa vyvíja na základe fyziky, na základe chémie a či chceme, nechceme, tá proste ignoruje to, čo si o tom myslíme,“ uviedol. Priestor na konanie podľa neho spočíva najmä v adaptácii. „Buď sa na ne adaptujete, alebo nie. A keď sa neadaptujete, tak ten dôsledok bude o to väčší,“ upozornil.
Poukázal aj na zmenu politickej rovnováhy v Európskom parlamente. „Výrazne posilnila pravica,“ skonštatoval a dodal, že v porovnaní s predchádzajúcim obdobím je cítiť posun od ambicióznejšieho Green Dealu k politike, ktorá viac reaguje na aktuálnu politickú situáciu. „Vidíme potom oslabovanie už prijatých pozícií, akési reformy, akési úpravy, ktoré nie vždy vychádzajú z objektívnej reality,“ doplnil.
Ďurana v tejto súvislosti poukázal aj na tlak v niektorých krajinách a uviedol príklad Talianska, pričom dodal, že Európska komisia podľa neho nemôže niektoré typy plošného preplácania nákladov jednoducho schváliť.
