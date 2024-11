Analytik: Koniec sezónnych prác na prelome rokov zvýši nezamestnanosť

Bratislava 19. novembra (TASR) - Na prelome rokov zvýšia mieru nezamestnanosti sezónne faktory, ako je napríklad ukončenie sezónnych prác, a to najmä v stavebníctve. Poklesu nezamestnanosti budú brániť kvalifikačné aj regionálne rozdiely, a to napriek pretrvávajúcemu dopytu po pracovnej sile. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Konsolidácia a očakávané spomalenie ekonomického rastu v budúcom roku (aj pod vplyvom očakávaného zavedenia amerických ciel na dovozy z Európy) uľavia domácemu trhu práce len čiastočne. Akokoľvek, krátkodobo sa môžu prejaviť aj na jemnom dočasnom náraste miery nezamestnanosti. Nerovnováha na trhu práce sa pravdepodobne nebude zmierňovať ani v nasledujúcich rokoch. Práve naopak, starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie ju budú ďalej zvýrazňovať," zhodnotil Koršňák.



Doplnil, že trh práce ostáva napätý aj v poslednom štvrťroku 2024. Dopyt po zamestnancoch sa podľa neho aktuálne koncentruje do priemyslu na západe Slovenska, kde je aj najviac voľných pracovných ponúk. Analytik spresnil, že posledné mesiace začali pribúdať voľné pracovné pozície aj v administratívnych službách. Ak by sa všetky tieto pracovné miesta podarilo podľa neho obsadiť nezamestnanými evidovanými na úradoch práce, tak miera nezamestnanosti by bola nižšia až o 3,50 percentuálneho bodu (p. b.) a dosahovala by len 1,41 %.



"Nedostatok vhodnej domácej pracovnej sily tlačí na jej dovoz zo zahraničia. Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku v októbri narástol (po zohľadnení sezóny) o ďalších 1,7 %, respektíve o 2000 na 113.200. Medziročne na Slovensku pracovalo o 13.000 viac cudzincov. Aj v októbri platilo, že na domáci trh práce prichádzali noví zamestnanci najmä z Ukrajiny, bývalých sovietskych republík, Indie či juhovýchodnej Ázie. Naopak, počet zamestnancov z európskych krajín stagnoval alebo dokonca jemne klesal," uzavrel Koršňák.