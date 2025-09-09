Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Analytik: Konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Autor TASR
Bratislava 9. septembra (TASR) - Predstavené konsolidačné opatrenia utlmia spotrebu vlády a verejné investície, zatiaľ čo mnohé ďalšie z nich budú priamo či nepriamo obmedzovať spotrebu domácností či investície vo firmách. Uviedol to Matej Horňák, analytik Slovenskej sporiteľne, v súvislosti s tretím konsolidačným balíčkom, ktorý v utorok predstavil minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).

„Rast HDP tak bude bezpochyby pomalší, než by bol v prípade, ak by konsolidácia neprebiehala. V súčasnosti očakávame rast slovenskej ekonomiky v budúcom roku na úrovni 1,3 %, pričom s istou konsolidáciou sme už v našich odhadoch rátali. Presné dosahy si však vyžadujú dôslednejšie spracovanie,“ spresnil.

Výsledkom predstavených opatrení budú podľa neho v konečnom dôsledku nižšie čisté príjmy obyvateľstva a menej voľných dní. Do systému zdaňovania sa zavádzajú ďalšie stupne dane z príjmov, ktoré budú demotivačné pre najviac zarábajúcich zamestnancov, ktorí v ekonomike často prinášajú najvyššiu pridanú hodnotu. „Ďalším z problematických bodov je aj dočasnosť niektorých opatrení, čo vytvára dodatočnú potrebu konsolidácie v budúcnosti po vyprchaní ich účinnosti,“ dodal analytik.

Kamenický v utorok informoval, že balík konsolidačných opatrení na rok 2026 bude obsahovať 22 opatrení v celkovej sume 2,7 miliardy eur. Takmer polovica, 1,3 miliardy eur, by sa mala získať šetrením na výdavkoch štátu. Výsledkom má byť zníženie deficitu verejných financií a postupná stabilizácia verejného dlhu.
.

