Analytik: Konzervatívne investície môžu priniesť výnos až 5 %

Bratislava 19. júna (TASR) - Investície s relatívne nízkym rizikom by mohli zarobiť až 5 % ročne počas piatich rokov. To znamená približne 25 % bez vplyvu výkyvov akciových trhov, informoval v stredu investičný analytik spoločnosti Simplea Marek Jošt. Podobne vysoké úrovne výnosov boli naposledy zaznamenané pred 12 rokmi.



"Keďže sa Európska centrálna banka (ECB) usiluje o dosiahnutie dvojpercentného inflačného cieľa, konzervatívni investori majú vďaka nadpriemerným výnosom dlhopisov možnosť zarobiť niekoľko percent nad infláciou, a to nielen v nominálnom, ale aj v reálnom vyjadrení," povedal Jošt. Pokles inflácie a očakávané zníženie sadzieb spôsobujú, že dlhopisy sú lukratívne a ich ceny rastú.



V horizonte troch až piatich rokov sú výnosy dlhopisov fixné bez ohľadu na to, akým smerom sa ceny dlhopisov vyvíjajú z krátkodobého hľadiska. Poklesu sadzieb sa podľa analytika ľudia nemusia obávať. "Jednoducho buď ich cena klesne a v budúcnosti budú akumulovať úroky oveľa rýchlejšie, alebo ich cena vzrastie, ale budúci rast bude oveľa pomalší," priblížil analytik. Keď výnosy rastú, ceny dlhopisov klesajú, pretože dlhopis musí vykazovať pri rovnakom kupóne vyšší výnos z dôvodu nižšej ceny. Naopak, pokles výnosov znamená vyššiu cenu dlhopisov.



V dôsledku rastu ceny dlhopisov predpokladá Jošt aj rast dlhopisových fondov. "Očakávam, že do konca roka by eurové dlhopisové fondy mali bez problémov dosiahnuť zhodnotenie okolo 5 %, a ak inflácia a ECB prinesú výsledky, budeme sa tešiť z ešte lepších ziskov," dodal.