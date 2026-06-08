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Analytik: Korekcia stavebnej produkcie je pravdepodobná
Jarné rekordné čísla stavebníctva nebudú plne udržateľné a nasledujúce mesiace prinesú ich ďalšiu korekciu.
Autor TASR
Bratislava 8. júna (TASR) - Jarné rekordné čísla stavebníctva nebudú plne udržateľné a nasledujúce mesiace prinesú ich ďalšiu korekciu. Tá by mala byť viditeľná najmä vo výstavbe bytov, kde aktuálne silné rastové čísla úplne neladia so štatistikami o novozačatej výstavbe, či nových stavebných povoleniach. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o aprílovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
„Trh s bývaním pritom po minuloročných náznakoch oživenia opäť schladzujú aj vyššie úrokové sadzby či negatívny vplyv fiškálneho konsolidačného balíčka. Aj napriek tomu nateraz neočakávame úplný kolaps trhu s bytmi, ako by naznačovala novozačatá výstavba v úvode roka. Rekordné rasty z jari však takisto nie sú podložené ekonomickými fundamentami, a preto je ich korekcia viac ako pravdepodobná. Výstavba bytov by sa tak počas leta mohla vrátiť i k miernym medziročným poklesom,“ priblížil.
Výstavba infraštruktúry by mala podľa Koršňáka v týchto mesiacoch postupne kulminovať. „Blížiaca sa finalizácia projektov z Plánu obnovy začne v priebehu roka postupne oslabovať momentum v jej výstavbe. A hoci časť končiacich projektov nahradia nové projekty financované z fondov EÚ, v prechodovej fáze môže v dôsledku presunu kapacít dochádzať aj k výraznejším krátkodobým poklesom produkcie,“ zdôraznil. „Navyše chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry môžu pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, respektíve odďaľovať,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že produkcia v stavebníctve dosiahla v apríli 2026 hodnotu takmer 718 miliónov eur a medziročne reálne, po očistení o infláciu, stúpla o 13,2 %. Už druhý mesiac za sebou sa tak stavebná produkcia udržala nad úrovňou 700 miliónov eur, čo predstavuje vysoký objem v jarnom období. Z hľadiska objemu aj tempa rastu išlo o najlepší apríl za posledných 18 rokov. V porovnaní s predošlým mesiacom (oproti marcu) po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 6,7 %.
„Trh s bývaním pritom po minuloročných náznakoch oživenia opäť schladzujú aj vyššie úrokové sadzby či negatívny vplyv fiškálneho konsolidačného balíčka. Aj napriek tomu nateraz neočakávame úplný kolaps trhu s bytmi, ako by naznačovala novozačatá výstavba v úvode roka. Rekordné rasty z jari však takisto nie sú podložené ekonomickými fundamentami, a preto je ich korekcia viac ako pravdepodobná. Výstavba bytov by sa tak počas leta mohla vrátiť i k miernym medziročným poklesom,“ priblížil.
Výstavba infraštruktúry by mala podľa Koršňáka v týchto mesiacoch postupne kulminovať. „Blížiaca sa finalizácia projektov z Plánu obnovy začne v priebehu roka postupne oslabovať momentum v jej výstavbe. A hoci časť končiacich projektov nahradia nové projekty financované z fondov EÚ, v prechodovej fáze môže v dôsledku presunu kapacít dochádzať aj k výraznejším krátkodobým poklesom produkcie,“ zdôraznil. „Navyše chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry môžu pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, respektíve odďaľovať,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že produkcia v stavebníctve dosiahla v apríli 2026 hodnotu takmer 718 miliónov eur a medziročne reálne, po očistení o infláciu, stúpla o 13,2 %. Už druhý mesiac za sebou sa tak stavebná produkcia udržala nad úrovňou 700 miliónov eur, čo predstavuje vysoký objem v jarnom období. Z hľadiska objemu aj tempa rastu išlo o najlepší apríl za posledných 18 rokov. V porovnaní s predošlým mesiacom (oproti marcu) po sezónnom očistení výkon stavebníctva poklesol o 6,7 %.