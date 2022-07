Analytik: Kurz eura ovplyvní vývoj v dodávkach ruského plynu do Európy

Bratislava 18. júla (TASR) - Silnejší dolár zvyšuje náklady na komodity denominované v dolároch a rastie tak aj tlak na Európu, ktorá sa už musí vyrovnať s vysokými cenami plynu a elektriny. Výmenný kurz medzi americkým dolárom a eurom výrazne ovplyvňujú dodávky ruského plynu do Európy, upozornil komoditný analytik Saxo Bank Ole Hansen.



Rekordne vysoké ceny plynu, ktoré zvyšujú náklady na vykurovanie a elektrinu, sú jedným z dôvodov, prečo výmenný kurz EUR/USD dosiahol paritu prvýkrát za posledných 22 rokov. Zatiaľ čo krátkodobé prerušenie dodávok z Nórska vyhnalo ceny plynu na 187 eur za megawatthodinu (MWh), ďalší vývoj bude určovať situácia v plynovode Nord Steam 1, ktorý je momentálne odstavený z dôvodu údržby. "Preto v súčasnosti vidíme vysokú koreláciu medzi tokmi ruského plynu do Európy a eurom. Inými slovami, rozhodnutie Ruska o dodávkach Nord Stream 1 môže vyvolať ďalšie oslabenie eura," upozornil Hansen.



Nord Stream 1 je hlavným dodávateľským kanálom plynu do Európskej únie, najmä Nemecka a už pred odstávkou fungoval na 40 % svojej kapacity. "Prispieva tak k energetickej kríze, ktorá poškodzuje priemyselné odvetvia a zároveň vyvoláva obavy o zásoby na zimu. Hlavnou obavou je, či Gazprom nechá linku zatvorenú aj po ukončení údržby. Ak áno, vážne to ohrozí úsilie Európy obnoviť úroveň zásob pred zimou," priblížil Hansen.