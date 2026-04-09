< sekcia Ekonomika
Analytik: Lacné dovolenky sú minulosťou, drahé palivo zdraží lety
Autor TASR
Bratislava 9. apríla (TASR) - Prudké zdraženie leteckého paliva, spôsobené napätím na Blízkom východe, môže výrazne zvýšiť ceny dovoleniek a obmedziť letecké spojenia už v najbližších mesiacoch. Vo štvrtok o tom informoval hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda.
Najväčší nárast cien zo všetkých palív zaznamenalo práve letecké palivo, ktorého cena presiahla 1700 amerických dolárov (1455 eur) za tonu. Podľa údajov Medzinárodnej asociácie leteckých dopravcov vzrástla jeho globálna priemerná cena v Európe medziročne o 132 %, v Ázii dokonca o 163 %. Za prudkým rastom stojí najmä obmedzenie dodávok cez Hormuzský prieliv, ktorým za bežných okolností prechádza až polovica dovozu leteckého paliva pre Európu.
„Nejde len o abstraktné čísla na burze, ale o hrozbu pre rozpočty domácností. Reálne hrozí, že tohtoročná dovolenka sa pre drahé palivo a rušenie leteckých spojov výrazne predraží a skomplikuje,“ upozorňuje Kovanda.
Letecké spoločnosti sa dostávajú pod silný tlak, keďže palivo tvorí až 40 % ich nákladov. Aj keď sa časť dopravcov proti výkyvom cien zabezpečuje, prudký rast nákladov podľa Kovandu začnú letecké spoločnosti prenášať na cestujúcich. Očakáva sa, že ceny leteniek môžu vzrásť o viac ako 9 %.
Niektoré aerolinky už reagujú konkrétnymi opatreniami. Škandinávske aerolinky SAS plánujú zrušiť približne tisíc letov, nízkonákladový dopravca Ryanair avizuje zdražovanie a český dopravca Smartwings zavádza palivové príplatky.
Analytik v tejto situácii odporúča uprednostniť najmä kratšie a priame lety, ktoré sú menej citlivé na výkyvy cien paliva aj možné rušenie spojov.
(1 EUR=1,1685 USD)
