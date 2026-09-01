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Analytik: Lacnejšie agrokomodity infláciu stále tlmia
Pokračujúce zlacňovanie potravín stlačilo augustovú infláciu na najnižšiu úroveň od septembra 2024.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Pokračujúce zlacňovanie potravín stlačilo augustovú infláciu na najnižšiu úroveň od septembra 2024. Do cien potravín sa premietol výraznejší než očakávaný pokles cien agrokomodít, no jeho priaznivý vplyv bude postupne slabnúť. Uviedol to v utorok expert analytik makroekonómie Národnej banky Slovenska (NBS) Branislav Karmažin v komentári k rýchlemu odhadu štatistického úradu Európskej únie Eurostat k inflácii v eurozóne.
Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa spotrebiteľské ceny v priemere v porovnaní s júlom nezmenili, čo medziročnú infláciu (na Slovensku) meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien mierne spomalilo z júlových 3,2 na 3,1 % v auguste. „Je to citeľne menej, ako sme predpovedali v letnej predikcii. Až s odstupom času sa totiž ukázalo, že pokles cien poľnohospodárskych komodít bol výraznejší, než sa vo všeobecnosti očakávalo. Ten sa premietol do nižších cien potravín,“ poukázal analytik.
Za nižšou než očakávanou augustovou infláciou podľa neho stáli takmer výlučne potraviny (Eurostat ich vykazuje vrátane alkoholu a tabaku), ktoré výrazne prispievajú k spomaľovaniu inflácie už od mája. Výrobcovia a predajcovia do ich cien postupne premietli zlacňovanie agrokomodít, ktoré sa na európskom trhu začalo už s príchodom jari. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri mlieku, mliečnych výrobkoch, olejoch a tukoch, ktoré sú aj na prvý pohľad v obchodoch neporovnateľne lacnejšie ako pred rokom.
„Naše interné analýzy však ukazujú, že priaznivý vplyv poklesu cien agrokomodít na ceny potravín bude postupne slabnúť. Na rast pultových cien potravín môžu protichodne začať tlačiť aj drahšie energie na veľkoobchodnom trhu, čo je už v prvých náznakoch viditeľné v zmene trendu odbytových cien pre domáci trh. Okrem vyšších nákladov na energie sa v cenách potravín prejavia aj dôsledky sucha, ktoré znížilo úrodu niektorých poľnohospodárskych plodín na priemerné až podpriemerné úrovne,“ pokračoval Karmažin.
Ostatné zložky inflácie žiadne významnejšie prekvapenia nepriniesli. Jadrová inflácia, ktorá zahŕňa ceny služieb a bežných tovarov v obchodoch (tzv. priemyselné tovary bez energií), v auguste medziročne mierne spomalila k 3,5 %. Slabší domáci dopyt a pomalší rast miezd podľa analytika prispeli k ďalšiemu miernemu zvoľneniu inflácie v službách, čo do veľkej miery vyvážilo zrýchľovanie zdražovania bežných tovarov pre nedávny rast dovozných cien.
„Tento vývoj je v súlade s našimi očakávaniami, a preto predpokladáme, že jadrová inflácia sa do konca roka bude pohybovať v blízkosti 3,5 %,“ dodal Karmažin. V septembri by mal podľa neho efekt nezvyčajne silného zlacňovania potravín začať odznievať a celková inflácia sa preto zrejme mierne zrýchli na 3,2 %. V tomto roku predpokladá priemernú infláciu na úrovni približne 3,6 %.
Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v auguste zrýchlila. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla úroveň 3,3 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu vyšší rast spotrebiteľských cien než v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom inflácia bola vo výške 2,9 %.
Podľa rýchleho odhadu Eurostatu sa spotrebiteľské ceny v priemere v porovnaní s júlom nezmenili, čo medziročnú infláciu (na Slovensku) meranú harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien mierne spomalilo z júlových 3,2 na 3,1 % v auguste. „Je to citeľne menej, ako sme predpovedali v letnej predikcii. Až s odstupom času sa totiž ukázalo, že pokles cien poľnohospodárskych komodít bol výraznejší, než sa vo všeobecnosti očakávalo. Ten sa premietol do nižších cien potravín,“ poukázal analytik.
Za nižšou než očakávanou augustovou infláciou podľa neho stáli takmer výlučne potraviny (Eurostat ich vykazuje vrátane alkoholu a tabaku), ktoré výrazne prispievajú k spomaľovaniu inflácie už od mája. Výrobcovia a predajcovia do ich cien postupne premietli zlacňovanie agrokomodít, ktoré sa na európskom trhu začalo už s príchodom jari. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri mlieku, mliečnych výrobkoch, olejoch a tukoch, ktoré sú aj na prvý pohľad v obchodoch neporovnateľne lacnejšie ako pred rokom.
„Naše interné analýzy však ukazujú, že priaznivý vplyv poklesu cien agrokomodít na ceny potravín bude postupne slabnúť. Na rast pultových cien potravín môžu protichodne začať tlačiť aj drahšie energie na veľkoobchodnom trhu, čo je už v prvých náznakoch viditeľné v zmene trendu odbytových cien pre domáci trh. Okrem vyšších nákladov na energie sa v cenách potravín prejavia aj dôsledky sucha, ktoré znížilo úrodu niektorých poľnohospodárskych plodín na priemerné až podpriemerné úrovne,“ pokračoval Karmažin.
Ostatné zložky inflácie žiadne významnejšie prekvapenia nepriniesli. Jadrová inflácia, ktorá zahŕňa ceny služieb a bežných tovarov v obchodoch (tzv. priemyselné tovary bez energií), v auguste medziročne mierne spomalila k 3,5 %. Slabší domáci dopyt a pomalší rast miezd podľa analytika prispeli k ďalšiemu miernemu zvoľneniu inflácie v službách, čo do veľkej miery vyvážilo zrýchľovanie zdražovania bežných tovarov pre nedávny rast dovozných cien.
„Tento vývoj je v súlade s našimi očakávaniami, a preto predpokladáme, že jadrová inflácia sa do konca roka bude pohybovať v blízkosti 3,5 %,“ dodal Karmažin. V septembri by mal podľa neho efekt nezvyčajne silného zlacňovania potravín začať odznievať a celková inflácia sa preto zrejme mierne zrýchli na 3,2 %. V tomto roku predpokladá priemernú infláciu na úrovni približne 3,6 %.
Medziročná miera inflácie v eurozóne sa v auguste zrýchlila. Podľa rýchleho odhadu Eurostatu dosiahla úroveň 3,3 %, čo je o 0,4 percentuálneho bodu vyšší rast spotrebiteľských cien než v predchádzajúcom mesiaci, v ktorom inflácia bola vo výške 2,9 %.