Analytik: Lacnejšie energie na Slovensku pravdepodobne už nebudú

Bratislava 24. októbra (TASR) - Koniec vládnych dotácií od roku 2025 aj plánovaný rast dane z pridanej hodnoty (DPH) pri energiách spôsobia nárast cien energií. Rozdiely v nákladoch na vykurovanie sa budú dramaticky líšiť podľa toho, čím domácnosti vykurujú. Uviedol to vo štvrtok na stretnutí s novinármi analytik finančných trhov spoločnosti XTB Marek Nemky.



Trhové ceny energií sa podľa Nemkyho nachádzajú nad predcovidovými cenami, avšak sú na výrazne prijateľnejších úrovniach ako počas energetickej krízy. Domácností sa to zatiaľ nedotýka, ich ceny sú regulované a dotované. To sa má od roku 2025 zmeniť. "Trhové ceny takmer všetkých sledovaných druhov energií v porovnaní s minulým rokom klesajú. Z dôvodu zastropovaých cien však takéto poklesy slovenskí spotrebitelia nepociťujú," podčiarkol Nemky.



Na ceny vykurovania väčšiny domácností vplýva podľa analytika najmä cena plynu. Ceny energií z dôvodu zrušenia dotácií na plyn podľa neho porastú, niektoré domácnosti si priplatia aj o 30 % viac. "Ceny dreva mierne poklesli, vykurovať drevom je pre spotrebiteľov stále ekonomicky najvýhodnejšie. Na vykurovanie ho však využíva len menšina spotrebiteľov," podčiarkol.



Spresnil, že Slováci platia za elektrinu oproti zahraničiu najmenej, nemajú stret s burzovými cenami. To sa budúci rok zmení len minimálne. "Oplatí sa pozrieť na ponuky konkurenčných dodávateľov energií, najmä ak niekto vykuruje elektrinou. Pri jej cenách môžu byť rozdiely až okolo 20 %. Pri plyne výrazné rozdiely z dôvodu cenového stropu v súčasnosti nie sú," zdôraznil.



Poznamenal, že poradie druhov palív podľa ekonomickej výhodnosti sa za posledný rok nezmenilo. Drevo zostáva najlacnejším palivom z hľadiska výhrevnosti (eur/kWh), nasleduje zemný plyn, hnedé uhlie a ústredné kúrenie. Vždy však závisí od účinnosti kotlov a využitia energie. Napríklad tepelné čerpadlo môže vyrábať teplo približne na úrovni ceny plynového kotla, ale s vyššími obstarávacími nákladmi na kotol. Elektrické kotly majú najvyššiu účinnosť, ale zostávajú najdrahšou možnosťou vykurovania. Vykurovanie tuhým palivom je drahšie ako vykurovanie drevom alebo elektrinou.



Analytik doplnil, že najviac dokážu domácnosti ušetriť výraznými investíciami do izolácie domov, ale aj zmenou spotrebiteľského správania. "Lacnejšie energie na Slovensku však pravdepodobne už neuvidíme," dodal Nemky.