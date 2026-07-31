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Analytik: Lacnejšie potraviny stiahli infláciu na dvojročné minimum
Vyzdvihol, že posledné tri mesiace k spomaleniu inflácie najvýraznejšou mierou prispievajú potraviny, vrátane alkoholu a tabaku.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Inflácia na Slovensku v júli podľa rýchleho odhadu Eurostatu klesla na 3 %, čo je jej najnižšia úroveň za dva roky. Spomalila sa výraznejšie, než predpokladala letná predikcia Národnej banky Slovenska (NBS), k čomu prispelo najmä pokračujúce zlacňovanie potravín. V auguste by sa mal celkový cenový rast mierne zrýchliť, keď odznie vplyv výrazného zníženia cien ovocia a zeleniny z predchádzajúcich mesiacov. V komentári k aktuálnemu vývoju inflácie meranej jednotnou európskou metodikou (HICP) to uviedol analytik NBS Branislav Karmažin.
„Spotrebiteľské ceny na Slovensku v porovnaní s júnom mierne klesli o 0,1 %. Znížili sa už druhý mesiac po sebe, čo je na slovenské pomery výnimočné a naposledy sa to stalo na konci roka 2018. Tento vývoj sa prejavil aj vo výraznom spomalení medziročnej inflácie meranej indexom HICP z júnových 3,5 % na 3 %. Pokles je výraznejší, než sme predpovedali v letnej predikcii, najmä pre neočakávané pretrvávajúce zlacňovanie potravín,“ vysvetlil analytik.
Vyzdvihol, že posledné tri mesiace k spomaleniu inflácie najvýraznejšou mierou prispievajú potraviny, vrátane alkoholu a tabaku. V júli sa ich ceny znížili viac, než je v tomto období obvyklé. Dáta z eKasy naznačujú, že pokračuje zlacňovanie ovocia a zeleniny, ku ktorému prispela dobrá úroda podporená teplým počasím. Znižujú sa aj ceny výrobkov z mlieka, olejov a tukov, pravdepodobne vďaka výraznému previsu ponuky. Naopak, zatiaľ v cenách potravín podľa analytika nevidno výraznejšie premietnutie vyšších cien energií, s ktorým NBS počítala v aktuálnej predikcii.
Podľa predbežných údajov Eurostatu sa tiež zvýšené napätie na Blízkom východe a s ním spojený rast cien ropy ešte nestihli prejaviť v cenách pohonných látok na Slovensku. „Koncom mesiaca sme však pozorovali prudké zdraženie palív na čerpacích staniciach, ktoré sa pravdepodobne premietne do finálnych údajov,“ predpokladá Karmažin.
Zvyšok spotrebného koša už podľa neho výraznejšie prekvapenia nepriniesol. Jadrová inflácia, ktorá zahŕňa ceny služieb a bežných tovarov v obchodoch, dosiahla v júli na medziročnej báze 3,5 %, čo v porovnaní s júnom predstavuje nepatrné spomalenie.
„Jej vývoj zostáva v súlade s letnou predikciou, keď na jednej strane slabší domáci dopyt domácností postupne spomaľuje rast cien služieb. Na druhej strane, tempo zdražovania bežných tovarov sa postupne zrýchľuje v dôsledku rastúcich dovozných cien. Oba faktory sa budú do konca roka vzájomne vyvažovať, preto očakávame, že jadrová inflácia zostane do konca roka 2026 stabilná v blízkosti 3,5 %,“ avizoval analytik.
Celková inflácia by mala podľa neho v auguste mierne zrýchliť na 3,2 %. „Očakávame, že odznie efekt nezvyčajne silného zlacňovania ovocia a zeleniny z predchádzajúcich mesiacov a zároveň sa čoraz viac prejavia vyššie dovozné ceny tovarov. V roku 2026 predpokladáme priemernú infláciu na úrovni približne 3,6 až 3,7 %,“ doplnil Karmažin.
„Spotrebiteľské ceny na Slovensku v porovnaní s júnom mierne klesli o 0,1 %. Znížili sa už druhý mesiac po sebe, čo je na slovenské pomery výnimočné a naposledy sa to stalo na konci roka 2018. Tento vývoj sa prejavil aj vo výraznom spomalení medziročnej inflácie meranej indexom HICP z júnových 3,5 % na 3 %. Pokles je výraznejší, než sme predpovedali v letnej predikcii, najmä pre neočakávané pretrvávajúce zlacňovanie potravín,“ vysvetlil analytik.
Vyzdvihol, že posledné tri mesiace k spomaleniu inflácie najvýraznejšou mierou prispievajú potraviny, vrátane alkoholu a tabaku. V júli sa ich ceny znížili viac, než je v tomto období obvyklé. Dáta z eKasy naznačujú, že pokračuje zlacňovanie ovocia a zeleniny, ku ktorému prispela dobrá úroda podporená teplým počasím. Znižujú sa aj ceny výrobkov z mlieka, olejov a tukov, pravdepodobne vďaka výraznému previsu ponuky. Naopak, zatiaľ v cenách potravín podľa analytika nevidno výraznejšie premietnutie vyšších cien energií, s ktorým NBS počítala v aktuálnej predikcii.
Podľa predbežných údajov Eurostatu sa tiež zvýšené napätie na Blízkom východe a s ním spojený rast cien ropy ešte nestihli prejaviť v cenách pohonných látok na Slovensku. „Koncom mesiaca sme však pozorovali prudké zdraženie palív na čerpacích staniciach, ktoré sa pravdepodobne premietne do finálnych údajov,“ predpokladá Karmažin.
Zvyšok spotrebného koša už podľa neho výraznejšie prekvapenia nepriniesol. Jadrová inflácia, ktorá zahŕňa ceny služieb a bežných tovarov v obchodoch, dosiahla v júli na medziročnej báze 3,5 %, čo v porovnaní s júnom predstavuje nepatrné spomalenie.
„Jej vývoj zostáva v súlade s letnou predikciou, keď na jednej strane slabší domáci dopyt domácností postupne spomaľuje rast cien služieb. Na druhej strane, tempo zdražovania bežných tovarov sa postupne zrýchľuje v dôsledku rastúcich dovozných cien. Oba faktory sa budú do konca roka vzájomne vyvažovať, preto očakávame, že jadrová inflácia zostane do konca roka 2026 stabilná v blízkosti 3,5 %,“ avizoval analytik.
Celková inflácia by mala podľa neho v auguste mierne zrýchliť na 3,2 %. „Očakávame, že odznie efekt nezvyčajne silného zlacňovania ovocia a zeleniny z predchádzajúcich mesiacov a zároveň sa čoraz viac prejavia vyššie dovozné ceny tovarov. V roku 2026 predpokladáme priemernú infláciu na úrovni približne 3,6 až 3,7 %,“ doplnil Karmažin.