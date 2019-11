Analytik: LNG zníži závislosť strednej Európy od ruského plynu

Bratislava 1. novembra (TASR) – Závislosť krajín strednej Európy od dovozu ruského plynu by sa mala v najbližších rokoch výrazne znížiť. Prispieť by k tomu mali nárast dovozu amerického skvapalneného plynu (LNG) do Poľska a plánované severojužné plynovody, ktoré spoja tieto krajiny s náleziskami plynu v Nórsku a Čiernom mori. Časť LNG dovezeného z USA by sa mohla dostať aj na Slovensko, myslí si to analytik českej poradenskej energetickej spoločnosti EGÚ Michal Kocůrek.



"Rusko naďalej zostane hlavným dodávateľom plynu do strednej Európy, no jeho podiel by sa mal znížiť. Dôvodom bude zvýšený dovoz LNG, ktorý bude využívať najmä Poľsko, no časť tohto plynu môže skončiť aj na Slovensku a na Ukrajine," povedal Kocůrek na konferencii Energofórum.



Skvapalnený zemný plyn sa dostane do Európy cez už fungujúci terminál v poľskom Svinoústí s kapacitou päť miliárd kubických metrov, ktorý by mal v roku 2023 zvýšiť svoju kapacitu na 7,5 miliardy kubických metrov. Druhý poľský LNG terminál v Gdanskej zátoke s kapacitou 4,5 miliardy kubických metrov plynu má plánovaný termín dokončenia v roku 2025.



Ďalšie terminály na LNG, ktoré by mali dostať LNG do Európy, sa pripravujú na chorvátskom ostrove Krk a dva terminály - LNG Brunsbüttel a LNG Wilhelmshaven - vzniknú v Nemecku. K tejto infraštruktúre podľa analytika treba pridať severojužné prepojenie medzi Baltským morom, Stredozemným morom a Čiernym morom, ktoré by mohlo byť dokončené v roku 2025.



Poľsko podpísalo viaceré kontrakty na dodávky amerického LNG. V roku 2024 by tak mohol celkový dovoz LNG do Poľska dosiahnuť 12 miliárd kubických metrov, čo nášmu severnému susedovi pomôže znížiť závislosť od dodávok ruského plynu. Úplnú nezávislosť od ruského plynu by Poľsku umožnil projekt Baltic Pipe, ktorý má spojiť náleziská plynu v Nórsku s poľským pobrežím. V takom prípade by malo Poľsko prebytok plynu, ktorý by potom mohlo exportovať do susedných krajín. "Osobne si myslím, že takáto situácia by mohla nastať a bude sa dotýkať najmä krajín, kde cena plynu bude vyššia ako cena plynu v Poľsku," povedal Kocůrek.



Podľa analytika môžeme v roku 2030 očakávať, že krajiny Vyšehradskej štvorky budú potrebovať doviezť približne 50 miliárd kubických metrov zemného plynu. Hlavným dodávateľom bude Rusko s objemom minimálne 22 miliárd kubických metrov, ktoré doplnia dodávky LNG a dodávky z Nórska, prípadne z Rumunska.



"Rusko zostane dominantným dodávateľom, no jeho dominancia bude obmedzená práve alternatívnymi dodávateľmi. Ich podiel v súčasnosti nie je možné spresniť. Bude záležať na dopyte po zemnom plyne v regióne, na cene LNG, na cene plynu na svetových trhoch a tiež na obchodnej stratégii spoločnosti Gazprom," dodal Kocůrek.