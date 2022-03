Analytik: Ľudia by nemali neuvážene vyberať svoje investície

Bratislava 21. marca (TASR) - Ľudia by nemali neuvážene siahať na svoje investície a vyberať ich, ale vytrvať pri investovaní. Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika by tak mali robiť aj napriek tomu, že aktuálne boli svedkami poklesu v zásade všetkých trhov o niekoľko percent. Pri posudzovaní miery rizika pre vlastné investície treba vždy v prvom rade hodnotiť dosah krízy na trhy, na ktorých majú ľudia umiestnené investície.



Dosahy vojny na Ukrajine budú mať istý vplyv na ekonomické aktivity v EÚ aj na Slovensku. Avšak na rozdiel od finančnej krízy po roku 2008 a pandémie nového koronavírusu, vplyv na vyspelé západné krajiny bude výrazne obmedzený. "Z oboch kríz vyšli finančné trhy s novým rastom. Pri aktuálnej kríze očakávam jednoznačne miernejší dosah na západné trhy, na ktorých je umiestnená drvivá väčšina investícií Slovákov," hovoril Búlik. Konštatoval, že vojna na Ukrajine je ekonomickou témou v Európe, avšak nie na finančných trhoch v USA.



Pokračoval, že drobní investori urobia najlepšie, ak sa budú držať zvolenej stratégie. Aj keď tento rok pravdepodobne nebude investovaniu priať tak ako minulý, skúsenosti z minulosti a širšie ekonomické okolnosti indikujú, že západné finančné trhy tento rok skončia v pluse. Pre Slovákov je podľa neho dobrou správou, že Rusko ani Ukrajina nepatria medzi typické teritóriá, kam umiestňujú svoje úspory. Vážnym ekonomickým dôsledkom udalostí na Ukrajine je rast svetových cien energetických surovín a sú firmy, ktoré výrazne pocítia problémy ruského trhu a oslabenú ekonomickú aktivitu na Ukrajine.



"Za najlepšie rozhodnutie v aktuálnej situácii považujem dodržanie pôvodne zvolenej investičnej stratégie a investičného horizontu. Napriek tomu, že vývoj na trhu môže byť ešte nepriaznivejší, odporúčam pravidelnú investíciu disciplinovane dodržať. Kto by chcel presunúť jednorazovo svoje úspory do akciových podielových a ETF fondov, odporúčam mu investíciu rozdeliť na viacero častí a investovať postupne. V prípade už dokončenej jednorazovej investície odporúčam zvážiť jej doplnenie pravidelnou investíciou," dodal Búlik.