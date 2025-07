Analytik: Májový vývoj turizmu pokračuje v pozitívnom trende

Bratislava 14. júla (TASR) - Májový vývoj turizmu pokračuje v pozitívnom trende obnovy. Vplyv má najmä domáca klientela, ale postupne rastie aj záujem zo zahraničia. Leto by mohlo podľa odhadov priniesť návštevnosť porovnateľnú s rekordným rokom 2019, pravdepodobne ho však neprekoná. V súvislosti s údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR o návštevnosti ubytovacích zariadení na Slovensku za máj to uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.



„Kľúčovými faktormi ostáva konkurencieschopnosť cien, podpora rekreačných poukazov a atraktivita regiónov s rozvinutou turistickou infraštruktúrou. Pre zvyšok druhého štvrťroka ostáva náš výhľad pozitívny, pričom počas letnej sezóny bude najdôležitejšia druhá polovica leta,“ uviedol Boháček.



Doplnil, že koncom júna a v prvej polovici júla Slováci preferujú skôr zahraničné dovolenky, v auguste sa zameriavajú na predĺžené víkendy v domácich destináciách. Zahraničná návštevnosť, najmä z Česka, je podľa analytika rozložená rovnomerne počas letnej sezóny.



„Očakávame, že toto leto prinesie návštevnosť v mnohých ohľadoch porovnateľnú s rekordným rokom 2019, absolútna návštevnosť sa však pravdepodobne neprekoná,“ priblížil Boháček.



Doplnil, že návštevnosť kúpalísk a akvaparkov ostáva mierne nad priemerom. „Neočakávame výraznejšie odchýlky, a to ani po zohľadnení negatívneho vplyvu v súvislosti s medializovanými udalosťami vo veci améb,“ uzavrel analytik.



Ubytovacie zariadenia cestovného ruchu na Slovensku v máji navštívilo takmer 536.000 hostí. Celková návštevnosť medziročne vzrástla o 8 %. K hodnotám rekordne úspešného mája 2019 chýbali na celoslovenskej úrovni 3 % hostí. Žilinský a Banskobystrický kraj dosiahli historicky najvyššiu májovú návštevnosť.