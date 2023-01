Analytik: Maloobchodu v novembri pomohli asi predvianočné nákupy

Bratislava 5. januára (TASR) - Maloobchodu v novembri 2022 pomohli pravdepodobne predvianočné nákupy. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o novembrových tržbách slovenského maloobchodu, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Nepretržitý pokles tržieb, ktorý sa v dôsledku rekordne vysokej inflácie a klesajúcej reálnej mzdy naštartoval už na jar, sa zastavil. Predpokladáme, že len dočasne. Pomohli pravdepodobne predvianočné nákupy, ktoré sa mohli vo väčšej miere ako zvyčajne koncentrovať práve do novembra. Pomerne významne však rástli aj predaje pohonných látok, najskôr čiastočne podporené aj cezhraničnou nákupnou turistikou zo susedného Maďarska, ktoré v dôsledku regulácie cien trpelo ich dočasným nedostatkom," spresnil.



V novembri sa podľa neho oživili aj tržby predajcov áut. "Naopak, spolu s rastúcimi cenami chladne záujem o domáce dovolenky, čo sa prejavuje na poklese tržieb hotelov a reštaurácií. Slabší november ako mesiac turistickej medzisezóny by pritom mohol byť predzvesťou aj slabšej zimnej turistickej sezóny," priblížil.



Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude podľa Koršňáka naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie. "Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácností očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácností na Slovensku," poznamenal.



"Vysoké ceny a nízka spotrebiteľská dôvera by mali oslabovať aj vianočné decembrové tržby slovenských obchodníkov. Už november však ukázal, že nemalá časť domácností bola minulý rok pri vianočných nákupoch ochotná aj významnejšie siahnuť na svoje úspory. Naďalej však očakávame, že časť vianočných tržieb by sa mohla opätovne presunúť aj do povianočného obdobia a posilniť efekt povianočných výpredajov," dodal Koršňák.



ŠÚ SR vo štvrtok informoval, tržby v maloobchode sa medzimesačne v novembri zvýšili o 1,7 %. V porovnaní s novembrom predchádzajúceho roka boli nižšie o 1,4 %.