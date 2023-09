Analytik: Miera nezamestnanosti v SR by mala ešte mierne vzrásť

Bratislava 4. septembra (TASR) - Miera nezamestnanosti na Slovensku v nasledujúcom období pravdepodobne mierne vzrastie. Uviedol to analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák v komentári k údajom o trhu práce v 2. štvrťroku 2023, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Do nasledujúceho obdobia očakávame nárast miery nezamestnanosti, ktorá reaguje na ekonomický vývoj s určitým oneskorením. Na druhej strane bude tento nárast brzdený faktormi, ako napríklad dlhodobý nedostatok zamestnancov či demografia, keď práve v týchto rokoch odchádzajú do dôchodku silné populačné ročníky. Hovoríme preto o náraste nezamestnanosti na úrovni desatín percentuálneho bodu (p. b.)," spresnil Horňák.



Zamestnanci v prostredí zvýšenej inflácie podľa neho žiadajú vyšší rast miezd na udržanie kúpyschopnosti a životnej úrovne. Nízka miera nezamestnanosti a dlhodobý nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily sú tiež faktormi, ktoré pôsobia v prospech zamestnancov pri mzdových vyjednávaniach. "To spolu s ďalším klesaním miery inflácie môže priniesť rast reálnych miezd už v tomto štvrťroku. Hornú hranicu rastu miezd však ovplyvňujú obmedzené možnosti firiem, keďže čelia zvýšeným nákladom z viacerých strán. Pre tento rok tak očakávame nárast priemernej nominálnej mzdy na úrovni približne 10 %," dodal Horňák.



ŠÚ SR v pondelok informoval, že miera nezamestnanosti uvádzajúca podiel nezamestnaných z ekonomicky aktívnych osôb predstavovala v 2. štvrťroku tohto roka 5,7 %, medziročne sa znížila o 0,4 p. b. Počet nezamestnaných sa po sezónnom očistení v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil o 5,3 % na 159.800 osôb. Najväčšiu časť nezamestnaných, vyše 105.000 osôb, predstavovali ľudia bez práce jeden rok a viac.