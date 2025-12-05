< sekcia Ekonomika
Analytik: Mikulášska nádielka bude pre domácnosti drahšia o asi 10 %
Tento rok totiž kopíruje vývoj na globálnych trhoch, ktoré aj naďalej po väčšinu roka sužovalo drahé kakao či kolísavé ceny ovocia.
Autor TASR
Bratislava 5. decembra (TASR) - Mikulášska nádielka v roku 2025 bude pre domácnosti o niečo náročnejšia než vlani. Tento rok totiž kopíruje vývoj na globálnych trhoch, ktoré aj naďalej po väčšinu roka sužovalo drahé kakao či kolísavé ceny ovocia. Domáce faktory zvýšenia DPH či transakčnej dane zároveň zvyšovali ceny medziročným tempom 4 %. Kombinácia týchto faktorov spôsobila, že typický mikulášsky balíček je v priemere o takmer 10 % drahší ako pred rokom, najmä ak obsahuje čokoládu či exotickejšie ovocie. Záleží samozrejme na „veľkosti čižmičky“. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank.
„Najsilnejším motorom tohtoročného zdražovania je čokoláda. Kakaový prášok a čokoláda na varenie zdraželi medziročne o takmer tretinu (+ 28 až 31 %), a to aj napriek viac ako dvojtretinovému poklesu cien kakaa na burze. Efekty zlepšenia úrody v západnej Afrike či slabší dopyt sa ešte nestihli zapracovať do maloobchodných cien, keďže výrobcovia majú dlhodobé kontrakty s pôvodne vyššou cenou,“ priblížil.
„Znižovanie cien sa tak ešte nepremieta do regálov a na lacnejšie produkty s obsahom kakaa si budeme musieť počkať až do Veľkej noci. Bežné čokoládové tyčinky sú počas tohtoročného Mikuláša drahšie o 19 % a mliečna či plnená čokoláda rastú dvojciferným tempom,“ spresnil.
Upozornil, že výrobcovia často reagujú zmenšovaním balení, takže zákazník reálne platí ešte viac, než ukazuje samotná cenovka. Zlomom roka je aj prudký nárast ceny sladeného kondenzovaného mlieka (+ 45 %), ktoré zdraželo najviac zo všetkých položiek v sledovanom košíku.
Poznamenal, že ovocie, tradičná „zdravšia“ súčasť mikulášskej výslužky, tento rok zdraželo prakticky plošne. Kiwi je drahšie o 45 %, mandarínky o 20 % a banány o 21 %, čo je kombinácia slabšej úrody v južnej Európe a vyšších logistických nákladov. Jablká a pomaranče rastú miernejšie, no aj za tie si oproti minulému roku priplatili domácnosti o 6 až 7 %.
Analytik zdôraznil, že pri tradičnom balíčku zloženom z kombinácie čokolády, drobných sladkostí a ovocia či šikovného domáceho pečenia možno tento rok očakávať medziročné navýšenie nákladov o približne 12 až 18 %. Kto stavia balíček hlavne na čokoláde, cíti rast cien výraznejšie. Naopak, zaradenie lacnejších položiek (hrozno, jablká, výrobky z mlieka) vie konečný účet zmierniť.
„Mikuláš 2025 nie je rekordne drahý, no je citeľne drahší, najmä pre čokoládu a ovocie. Na druhej strane, pokles cien masla a mlieka dáva šancu, ako balíček zlacniť bez toho, aby pôsobil skromne. Výslednú cenu tak v rukách nemá inflácia, ale samotný Mikuláš - či siahne po čokoláde, alebo tento rok dá viac šancu ovociu a domácemu pečeniu, do ktorého môžu svojou troškou prispieť aj samotní ‚malí mikulášski klienti‘,“ dodal analytik 365.bank.
