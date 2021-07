Analytik: Mladí by mali myslieť na druhý pilier a na investovanie

Bratislava 18. júla (TASR) – Základným predpokladom k lepšej penzii pre mladých ľudí je mať založený druhý pilier a, pokiaľ sa dá, aj daňovo a zamestnávateľom zvýhodnený tretí pilier. Analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda odporúča investovať aj samostatne, či už na dofinancovanie hypotéky alebo iné ciele.



"Táto rada mladým možno neznie veľmi lákavo, ale stačí si uvedomiť, že druhý pilier ich nestojí nič navyše, keďže si v ňom sporia z povinných odvodov, ktoré tak či tak odvádzajú štátu. Do tretieho piliera si stačí mesačne odkladať ideálne po 15 eur, do indexových fondov sa dá sporiť aj od 10 eur a do zlata od 25 eur mesačne," poradil Burda.



Zároveň upozornil, že mladý človek si v období, kým býva napríklad u rodičov, nespláca hypotéku a nemá iné záväzky, môže dovoliť sporiť viac. "Investovať by sme mali najmenej 10 - 15 % z príjmu, ale, samozrejme, platí, že čím viac si sporíme, tým lepšie. Je škoda, ak sa mladý človek spamätá až o pár rokov, čím sa pripraví o vyšší výnos. Čas hrá pri investovaní podstatnú rolu a týka sa to aj dôchodkov. Preto keď vstúpite do druhého alebo tretieho piliera v 20 či 25 rokoch, môžete mať na dôchodku nasporených o desiatky tisíc eur viac v porovnaní s tým, ak do nich vstúpite až v 30 alebo 34 rokoch," zdôraznil.



Dôležitý je podľa neho aj výber správnych dôchodkových fondov a pre mladých ľudí je ideálna stratégia začať sporiť v negarantovaných fondoch. Dlhodobo zarábajú niekoľkonásobne viac ako garantované fondy a vďaka tomu môže byť ich dôchodok z druhého piliera aj 10-násobne vyšší.



Okrem dôchodku a sporenia ľudia v prvom zamestnaní podľa odborníkov často zabúdajú aj na životné poistenie, ktoré ich kryje pre prípady ťažkých úrazov, vážnych kritických ochorení, dlhodobej PN-ky, ale aj invalidity či smrti. "Aj keď človek zatiaľ nemá rodinu ani záväzky v podobe úverov, v každom prípade by mal byť krytý životným poistením a zabezpečiť sa tak pre prípady neočakávaných udalostí, ktoré ho môžu ohroziť alebo dokonca finančne položiť," upozornil riaditeľ pre životné poistenie spoločnosti Patrik Szabó.



Zároveň odporučil mladým ľuďom bez záväzkov byť krytý životným poistením minimálne na smrť aspoň vo výške 6-násobku mesačného príjmu, ďalej si poistiť trvalé následky úrazu, kritické choroby, ako aj invaliditu.