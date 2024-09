Analytik: Mladí by už pri prvom zamestnaní mali myslieť na dôchodok

Bratislava 10. septembra (TASR) - Absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí pred letom skončili štúdium, postupne nabiehajú do pracovného života. Už popri prvom zamestnaní a zárobkoch by si mali budovať správne finančné návyky, vytvárať si rezervu, investovať aj pripravovať sa na dôchodok. Upozornil na to investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.



"Každý, komu záleží na budúcnosti, chce sa osamostatniť, mať auto, byt, postarať sa raz o rodinu, tieto ciele dosiahne rýchlejšie a efektívnejšie, ak si pravidelne odkladá aspoň 10 až 20 percent zo svojich príjmov. Verím, že po ekonomicky náročnejších rokoch spojených s pandémiou, konfliktom na Ukrajine a rekordnou infláciou drvivá väčšina ľudí už rozumie tomu, že peniaze strácajú na hodnote, ak nie sú vhodne zainvestované," zdôraznil odborník.



Aj keby si človek mesačne odkladal len pár desiatok eur, dôležité je podľa neho vybudovať si tento návyk, vytvoriť si rezervu a vhodne investovať. "Zvlášť mladí ľudia vo veku 25 či 30 rokov, ktorí začínajú byť ekonomicky aktívni, môžu ťažiť z obrovskej výhody. Počas dlhodobého horizontu 30 až 40 rokov sa im pekne naakumulujú a zhodnotia aj nižšie investované sumy. Keďže zložené úročenie funguje v čase, dokážu dosiahnuť vyšší výnos," vysvetlil.



Finančná rezerva na neočakávané situácie je podľa analytika potrebná pre každého. Ideálne by mala byť v takej výške, aby sa z nej dali uhradiť výdavky na tri až šesť mesiacov. Vhodné je uložiť tieto prostriedky do konzervatívnych produktov. Nehrozí pri nich vysoké kolísanie hodnoty a v prípade potreby budú peniaze rýchlejšie k dispozícii. "Medzi konzervatívne produkty patrí napríklad bežný účet, sporiaci účet v banke, o niečo lepšou voľbou z pohľadu zhodnotenia sú peňažné fondy," priblížil Čarný.



Mladým ľuďom zároveň radí, aby už od prvej výplaty začali investovať. Nemusia pritom veľmi špekulovať. "Pri investovaní skratky nefungujú. Investovať sa má dlhodobo, diverzifikovane a pravidelne," zdôraznil odborník.



Dvadsiatnici by mali podľa neho myslieť aj na svoju starobu a obdobie, kedy už nebudú pracovať a zarábať, ale výdavky za nich nik nezaplatí. "Dôchodok od štátu určite nebude postačovať. V roku 2050 budú na jedného dôchodcu na Slovensku pracovať dvaja ľudia, pričom aktuálne sú na jedného dôchodcu štyria pracujúci. Demografia nepustí a štátny dlh taktiež nemožno nafukovať donekonečna," varoval Čarný. Na dôchodok sa preto podľa neho treba pripravovať dlhodobo aj po vlastnej osi, vhodnou investičnou stratégiou.