Analytik: Motoristi by sa mohli dočkať nižších cien pohonných látok

Bratislava 11. apríla (TASR) - Spotrebitelia by sa mali pripraviť na výrazne nižšie ceny pohonných látok na čerpacích staniciach, zlacnenie by mohlo prísť až vo výške 10 až 15 centov na liter benzínu. Uviedol to v komentári Marek Nemky, analytik finančných trhov XTB.



Vývoj cien podľa neho však môže taktiež ovplyvniť ďalšie USA oznámenie o clách. „Nateraz to však vyzerá, že motoristi sa môžu pripraviť na výrazne lacnejšie ceny pohonných látok,“ priblížil analytik.



Vysvetlil, že prepad cien ropy primárne prichádzal po oznámení prezidenta Donalda Trumpa v súvislosti s obchodnou politikou a clami uvalenými na všetky krajiny. Síce boli tieto clá vzápätí odložené o 90 dní, ale clá vo výške 125 % na Čínu a clá 10 % na všetky krajiny zostali v platnosti, čo bude opäť vplývať negatívne na vývoj svetovej ekonomiky a globálneho obchodu.



„Toto spomalenie negatívne ovplyvňuje dopyt spotrebiteľov po rope a ceny tak na tieto správy výrazne reagovali, pričom sa nachádzajú na úrovniach spred štyroch rokov,“ podčiarkol.



Nemky dodal, že ďalšie oznámenia o smerovaní obchodnej politiky sú v súčasnosti dominantným fundamentálnym faktorom na trhu s ropou. Tá na tieto správy reaguje volatilne, keďže clá môžu výrazne ovplyvniť budúce smerovanie globálnej ekonomiky.