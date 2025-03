Analytik: Mzdy sú vyššie ako pred pandémiou, lepšie si vedú rodiny

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovenské mzdy sú vyššie ako pred pandémiou nového koronavírusu, avšak stále patria medzi najnižšie v Európe. Lepšie sú na tom rodiny s deťmi ako bezdetní jednotlivci. Mzdy sú aktuálne v priemere o sedem percent nad úrovňou z konca roka 2019, v tomto roku by mali rásť len veľmi mierne. Vyplýva to z analýzy spoločnosti XTB, ktorú predstavil analytik finančných trhov spoločnosti Marek Nemky.



"Mzdová úroveň sa v porovnaní s rokom 2019 nezastavila na pôvodných hodnotách, napriek vysokej inflácii sme zaznamenali mierny rast kúpnej sily. Slovensko tak patrí medzi pozitívnejšie príklady krajín, kde reálne mzdy dokázali rásť aj napriek vyššiemu cenovému rastu," uviedol Nemky.



Slovensko má jedny z najnižších priemerných miezd v EÚ, či už ide o čisté mzdy pre jednotlivcov alebo rodiny s deťmi. Z krajín V4 má najnižšie priemerné mzdy u jednotlivcov Maďarsko. Najhoršie sú na tom podľa analytika bezdetní Slováci, ktorí pri zohľadnení parity kúpnej sily zarábali najmenej v priemere 1230 eur na mesiac, pričom priemer EÚ je 2294 eur.



Vyzdvihol, že rodiny s deťmi boli doteraz vďaka daňovým bonusom na tom lepšie. Rodina s jedným živiteľom a dvoma deťmi na Slovensku mala podľa údajov Eurostatu príjem upravený o paritu kúpnej sily na úrovni 1776 eur. Priemer EÚ je pritom o takmer 1000 eur vyšší na úrovni 2761 eur.



Nemky spresnil, že podľa dát o mzdových nákladoch dosiahlo Slovensko od predcovidového obdobia rast o sedem percent. Ide podľa neho o lepší výsledok než priemer EÚ a eurozóny, kde reálne mzdové náklady klesli o jedno percento. "Je tu však aj efekt vyšších nákladov práce, keďže odvody zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne sa v roku 2024 zvýšili o jeden percentuálny bod, a tak nám čistá mzda nemusela rásť takýmto tempom," zhodnotil analytik s tým, že najvýraznejším tempom rástli mzdy vo verejnom sektore.



Nezamestnanosť v krajine je nízka, pričom s 5,3 % patrí SR pod európsky priemer, čo vplýva aj na lepšiu vyjednávaciu pozíciu zamestnancov v mzdových rokovaniach. Na druhej strane výraznejší rast miezd brzdí produktivita práce, závislosť od stagnujúcej nemeckej ekonomiky či kroky súčasnej vlády, ktoré sa týkajú aj zavedenia konsolidácie či transakčnej dane.



"Výhľad vývoja miezd na Slovensku v ďalšom roku zostáva neistý, keďže vyššie daňové zaťaženie podnikov v kombinácii s oživenou infláciou môže negatívne ovplyvniť kúpnu silu obyvateľov. Podnikatelia sa budú musieť vyrovnať s rastúcimi nákladmi, ktoré sa budú snažiť preniesť do koncových cien, čo zároveň obmedzuje priestor pre výraznejší rast miezd," uzavrel Nemky.