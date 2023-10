Analytik: Na daňový bonus v plnej výške dosiahnu rodičia len 72 % detí

Bratislava 20. októbra (TASR) - Na Slovensku je v tomto roku približne 1,2 milióna nezaopatrených detí, ktorých rodičia majú nárok na prídavok na dieťa. Z tohto počtu je 93 % detí, ktoré majú pracujúcich rodičov a môžu si tak uplatniť aj nárok na daňový bonus na dieťa. Nárok na plnú sumu daňového bonusu však majú len tí rodičia, ktorí majú dostatočne vysoký príjem, čo sa týka 72 % detí. V aktuálnom blogu na to upozornil analytik Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) Matúš Senaj.



Pripomenul, že počas minulého roka bol systém daňového bonusu na dieťa viackrát upravovaný. Menila sa jeho výška, veková hranica dieťaťa či ďalšie kritériá na jeho priznanie. Výška daňového bonusu je aktuálne na úrovni 140 eur mesačne na dieťa mladšie ako 18 rokov a 50 eur na staršie dieťa. Zároveň je zadefinovaná maximálna percentuálna výška daňového bonusu, ktorá berie do úvahy výšku príjmu rodiča aj počet jeho detí.



Napríklad zamestnaný rodič jedného dieťaťa do 18 rokov potrebuje na získanie plnej sumy 140 eur hrubú mzdu 809 eur mesačne. Pri dvoch deťoch potrebuje zarábať minimálne 1198 eur a pri troch deťoch 1427 eur mesačne, vyčíslil analytik. Čiastočné zmiernenie tohto pravidla priniesla dodatočne prijatá zmena, keď sa do príjmu rodiča, ktorý poberá daňový bonus, môže započítať aj príjem druhého rodiča.



"Môžeme teda povedať, že rodičia s nízkym pracovným príjmom nemajú nárok na plnú výšku a daňový bonus na dieťa je v ich prípade znížený," vysvetlil Senaj. Odhaduje, že na celom Slovensku pripadá znížený daňový bonus na 22 % detí z tých, ktoré majú aspoň jedného pracujúceho rodiča. Z regionálneho pohľadu je podľa analytika RRZ najviac takýchto detí vo východnej časti Slovenska, v Prešovskom kraji ich podiel dosahuje 33 %. Naopak, najnižší podiel detí so zníženým daňovým bonusom ich rodičov je v Trenčianskom (11 %) a Bratislavskom (12 %) kraji.