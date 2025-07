Analytik: Na poistenie nehnuteľnosti je najvyšší čas

Bratislava 9. júla (TASR) - Výskyt aj spôsobené škody v dôsledku prírodných živlov na Slovensku každoročne rastú. Kto nemá svoje bývanie poistené, má najvyšší čas tak urobiť, keďže pravidelne sa opakujúca letná sezóna extrémneho počasia už začala. Čakať a poisťovať sa na poslednú chvíľu podľa predpovede počasia pritom nemá zmysel, poisťovne majú totiž pre povodeň a záplavu zvyčajne čakaciu dobu, upozornil finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.



Poukázal na to, že podľa odhadov Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO) je poistená len necelá polovica nehnuteľností. Záujem o poistenie podľa neho pravidelne stúpa po veľkých prírodných katastrofách, problém je, že tento záujem vždy vydrží len chvíľu. Časť ľudí sa zase spolieha na predpovede počasia a počíta s tým, že sa pri hroziacej povodni či záplave rýchlo poistia.



„V skutočnosti je v tomto momente na poistenie pre prípad záplavy a povodne už neskoro. Takmer všetky hlavné poisťovne majú pre túto dvojicu živlov povinnú čakaciu dobu v trvaní 10 dní. To znamená, že poistná ochrana pred povodňou a záplavou začína po podpise zmluvy platiť až o 10 dní. Ak mi dom zaplaví voda skôr, mám síce uzavretú zmluvu, avšak poistná ochrana ešte nezačala platiť a poisťovňa mi zo škody nepreplatí ani cent,“ vysvetlil Búlik.



Kvalitné poistenie nehnuteľnosti musí podľa neho v prvom rade kryť živelné riziká, ktoré spôsobujú na bývaní najvyššie škody. Podľa štatistík poisťovní sú to jednoznačne škody spôsobené vodou, čiže povodeň, záplava a atmosférické zrážky. Vynechať však netreba ani ďalšie živly, a to úder blesku a požiar, ktorých riziko rastie najmä pri suchom lete a vysokých teplotách, víchricu a krupobitie.



Pri poistení majetku sa vyskytujú aj výluky, o ktorých je dobre vedieť, upozornil analytik. „Ak sa napríklad nehnuteľnosť nachádza v lokalite, kde sa v nedávnej minulosti vyskytla povodeň, pre viaceré poisťovne bude takáto nehnuteľnosť rizikovejšia. Buď ju nepoistia, alebo bude poistenie stáť viac. Prípadne budú pri takejto nehnuteľnosti kryté všetky škody okrem tých spôsobených povodňou a záplavou,“ priblížil.



V niektorých prípadoch sa pri poistení môže zísť aj špecifické pripoistenie. Nie všetky poisťovne napríklad automaticky zahŕňajú do poistenia domu aj vedľajšie stavby, ako sú garáže alebo altánky. Pripoistenie nákladov na odstraňovanie následkov povodne či záplavy zase pomôže financovať likvidáciu nánosov blata a vysúšanie múrov, doplnil Búlik.