Analytik: Nádejné oživenie spotreby pozorované od jari sa zastavilo

Bratislava 8. novembra (TASR) - Nádejné oživenie spotreby, ktoré sa pozorovalo od jari, sa v septembri zastavilo. Tržby domácich obchodníkov sa opäť výraznejšie prepadli a prakticky vymazali všetky zisky, ktoré si od apríla tohto roka pripísali. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o septembrových tržbách maloobchodu, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Spotreba domácností sa tak na prelome leta a jesene vrátila naspäť k svojim tohtoročným minimám, a to aj napriek pozvoľnému ústupu inflácie a obnoveniu reálneho rastu miezd či pozvoľna sa zotavujúcej spotrebiteľskej dôvere. Domácnosti v septembri obmedzovali spotrebu najmä v nepotravinovom segmente, pomerne významnú korekciu v tržbách však zaznamenali aj menšie špecializované predajne potravín," spresnil.



Z dlhodobejšieho pohľadu sa podľa neho tržby vrátili na úroveň spred pandémie, keď boli o 0,2 % vyššie ako v septembri 2019, teda tesne pred vypuknutím pandémie. V realite tržby za predpandemickou úrovňou predsa len mierne zaostávali.



"K septembrovému prepadu tržieb prispel najmä nepotravinový segment. Klesajúce tržby si v septembri pripísal aj potravinový maloobchod, predovšetkým v časti menších špecializovaných predajní potravín. Ich tržby sa medziročne prepadli dokonca až o pätinu a dvojcifernú dynamiku poklesu si pripísali aj v porovnaní s augustom. Naopak, väčšia zložka potravinového segmentu - obchodné reťazce - zaznamenala v porovnaní s augustom len nepatrný pokles tržieb a dynamika jej medziročného poklesu ostala nezmenená na úrovni -3 %," priblížil.



Jedinou časťou spotreby, ktorá si v septembri pripísala vyššie tržby ako v auguste, boli podľa Koršňáka predaje a údržba áut. Tržby tam medzimesačne vzrástli o 1,1 %.



Zdôraznil, že spotreba domácností bude naďalej narážať na svoje limity plynúce z nadpriemernej inflácie a len postupného zotavovania reálnych miezd. "Aj v nasledujúcich mesiacoch by tak mala ostať utlmená. Svoje dno už však najskôr našla, a to aj napriek prekvapivému septembrovému poklesu. Naznačuje to rastúca spotrebiteľská dôvera, obnovený rast reálnych miezd či ustupujúca inflácia. Oproti silnému záveru minulého roka budú tržby maloobchodu však najskôr vykazovať medziročné poklesy aj počas väčšiny ostávajúcich mesiacov tohto roka," myslí si analytik.



Koršňák dodal, že maloobchodné tržby sa v septembri podľa údajov ŠÚ SR znížili o 2,2 % (sezónne očistené), pričom dynamika ich medziročného poklesu sa prehĺbila z -2,1 % na -5,4 %.