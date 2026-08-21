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Analytik: Nafta zostáva drahá, v Poľsku na ňu znížili DPH
Ceny na Slovensku ovplyvňuje najmä situácia na trhu s naftou, na ktorom stále pretrváva výpadok.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Slovensko ako krajinu s najlacnejšou naftou vo V4 vystriedalo Poľsko, dočasne totiž na palivá znížilo sadzbu DPH. Ceny na Slovensku ovplyvňuje najmä situácia na trhu s naftou, na ktorom stále pretrváva výpadok. Vo svojom aktuálnom komentári na to upozornil ekonóm Finaxu Patrik Kindl.
V Poľsku je podľa Kindla cena nafty 1,686 eura/l a benzínu 1,481 eura/l. Poľské palivá tak zlacneli medzitýždenne o 18, respektíve 21 centov na liter. Nafta je tam v súčasnosti oproti Slovensku lacnejšia zhruba o 15 centov na liter, benzín o vyše 20 centov.
Poľsko totiž od 17. augusta dočasne znížilo DPH na pohonné látky z 23 na 8 % a zároveň zaviedlo denné cenové stropy stanovované ministerstvom energetiky. Opatrenia majú platiť minimálne do 31. augusta. K rovnakým krokom Poľsko pristúpilo aj v marci, vtedy platili až do júna. Po skončení platnosti ceny na pumpách výrazne vzrástli.
„Nafta je strategickým produktom v dodávateľskom reťazci. Jej cena sa premieta do nákladov na dopravu a s časovým odstupom aj do cien tovarov a služieb, čím ovplyvňuje celkovú infláciu. Regulačne stláčaná cena tak môže krátkodobo tlmiť infláciu, ide však o dočasný a rozpočtovo nákladný nástroj - jarný balík stál poľský rozpočet približne 4,7 miliardy zlotých (1,088 mld. eur),“ priblížil Kindl s tým, že Slovensko si podobné opatrenie nemôže dovoliť.
Šéf spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton upozornil, že ceny nafty okamžite nezníži ani prípadná dohoda o Hormuzskom prielive, ktorá by stlačila cenu Brentu. „Poškodené rafinérie však žiadna dohoda neopraví, exportné toky sa neobnovia zo dňa na deň a nízke európske zásoby destilátov sa tiež rýchlo nedoplnia,“ vysvetlil.
Ton aj ďalší analytici však už v júli upozornili, že ceny pohonných látok už nekopírujú vývoj ceny ropy tak tesne ako v minulosti. Tento týždeň sa rozdiel medzi cenou nafty a ropy (tzv. naftový crack spread) v USA prvýkrát dostal nad 100 dolárov (85,61 eura) za barel (159 litrov). Európsky ekvivalent stúpol od začiatku roka z približne 25 dolárov na viac ako 70 dolárov za barel.
„Zásoby nafty v uzle Amsterdam - Rotterdam - Antverpy sú 24 percent pod päťročným priemerom, zásoby leteckého paliva dokonca 39 percent pod ním. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bol júlový vývoz nafty z Ruska, Blízkeho východu a hlavných ázijských dodávateľov medziročne nižší o 1,3 milióna barelov denne, čo je približne pätina globálneho námorného obchodu s naftou,“ vyčíslil Ton.
(1 EUR = 4,3188 PLN, 1 EUR = 1,1681 USD)
V Poľsku je podľa Kindla cena nafty 1,686 eura/l a benzínu 1,481 eura/l. Poľské palivá tak zlacneli medzitýždenne o 18, respektíve 21 centov na liter. Nafta je tam v súčasnosti oproti Slovensku lacnejšia zhruba o 15 centov na liter, benzín o vyše 20 centov.
Poľsko totiž od 17. augusta dočasne znížilo DPH na pohonné látky z 23 na 8 % a zároveň zaviedlo denné cenové stropy stanovované ministerstvom energetiky. Opatrenia majú platiť minimálne do 31. augusta. K rovnakým krokom Poľsko pristúpilo aj v marci, vtedy platili až do júna. Po skončení platnosti ceny na pumpách výrazne vzrástli.
„Nafta je strategickým produktom v dodávateľskom reťazci. Jej cena sa premieta do nákladov na dopravu a s časovým odstupom aj do cien tovarov a služieb, čím ovplyvňuje celkovú infláciu. Regulačne stláčaná cena tak môže krátkodobo tlmiť infláciu, ide však o dočasný a rozpočtovo nákladný nástroj - jarný balík stál poľský rozpočet približne 4,7 miliardy zlotých (1,088 mld. eur),“ priblížil Kindl s tým, že Slovensko si podobné opatrenie nemôže dovoliť.
Šéf spoločnosti Malcom Finance Jaroslav Ton upozornil, že ceny nafty okamžite nezníži ani prípadná dohoda o Hormuzskom prielive, ktorá by stlačila cenu Brentu. „Poškodené rafinérie však žiadna dohoda neopraví, exportné toky sa neobnovia zo dňa na deň a nízke európske zásoby destilátov sa tiež rýchlo nedoplnia,“ vysvetlil.
Ton aj ďalší analytici však už v júli upozornili, že ceny pohonných látok už nekopírujú vývoj ceny ropy tak tesne ako v minulosti. Tento týždeň sa rozdiel medzi cenou nafty a ropy (tzv. naftový crack spread) v USA prvýkrát dostal nad 100 dolárov (85,61 eura) za barel (159 litrov). Európsky ekvivalent stúpol od začiatku roka z približne 25 dolárov na viac ako 70 dolárov za barel.
„Zásoby nafty v uzle Amsterdam - Rotterdam - Antverpy sú 24 percent pod päťročným priemerom, zásoby leteckého paliva dokonca 39 percent pod ním. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) bol júlový vývoz nafty z Ruska, Blízkeho východu a hlavných ázijských dodávateľov medziročne nižší o 1,3 milióna barelov denne, čo je približne pätina globálneho námorného obchodu s naftou,“ vyčíslil Ton.
(1 EUR = 4,3188 PLN, 1 EUR = 1,1681 USD)