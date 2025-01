Analytik: Najbližší mesiac nižšie ceny pohonných látok asi neuvidíme

Bratislava 24. januára (TASR) - Ceny pohonných látok na Slovensku v 3. týždni výraznejšie rástli. Ceny 95-oktánového benzínu vzrástli o 1,98 %, teda o 0,031 eura za liter (l) a dostali sa na úroveň 1,594 eura/l. Ceny nafty rástli mierne rýchlejším tempom, a to o 2,11 %, teda o 0,032 eura/l a dostali sa na cenu 1,546 eura/l. Hlavným dôvodom zdražovania bol rast ceny ropy na svetových trhoch. V najbližšom období by sa ceny pohonných látok nemali výraznejšie zvyšovať, no pokles cien pravdepodobne neuvidíme, uviedol analytik finančných trhov XTB Marek Nemky.



"Rast cien ropy na medzinárodných trhoch, ktorý viedol k nárastu jej ceny na 80,77 dolára za barel ropy Brent, bol hlavným dôvodom zvýšenia cien v danom období. Aktuálne však dochádza k miernemu poklesu cien, pričom ropa Brent sa momentálne obchoduje za 79,27 dolára za barel," priblížil Nemky.



Tento týždeň obchodníci však podľa analytika venovali zvýšenú pozornosť výmene administratívy v Spojených štátoch a prvým krokom nového prezidenta Donalda Trumpa. To spôsobilo pokles cien ropy na globálnych trhoch. Významnú úlohu v tomto vývoji zohrali exekutívne príkazy podporujúce zvýšenie ťažby, ako napríklad povolenie ťažby v amerických vodách alebo vyhlásenie národnej energetickej krízy, ktoré uvoľnilo environmentálne regulácie v energetickom sektore.



Ďalším faktorom bola neistota spojená s obchodnými clami, čo vyvoláva obavy z pomalšieho rastu svetovej ekonomiky, a tým aj nižšej globálnej spotreby palív. Na pokles cien ropy mal vplyv aj pokles geopolitického napätia v Gaze, kde došlo k dohode o prímerí a výmene väzňov.



Veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame takisto klesli v dôsledku nižších cien ropy na medzinárodných trhoch. Tento vývoj naznačuje, že ceny pohonných látok v najbližšom týždni pravdepodobne neporastú. "Napriek tomu môže ešte dôjsť k miernemu nárastu spotrebiteľských cien pohonných látok v dôsledku oneskoreného efektu prenášania zmien z veľkoobchodného trhu. Zatiaľ je však trend aj naďalej rastový, a tak pravdepodobne pravidelné znižovanie cien palív v najbližšom mesiaci neuvidíme," dodal analytik.