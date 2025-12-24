< sekcia Ekonomika
Analytik: Najviac darilo zlatu, technológiám a rozvíjajúcim sa trhom
Aj keď bol rok 2025 pre mnohé segmenty veľmi úspešný, niektoré aktíva a sektory naopak výrazne zaostávali.
Autor TASR
Bratislava 24. decembra (TASR) - Končiaci sa rok 2025 priniesol investorom vysoké výnosy, ktoré ťahali najmä americké technologické firmy, infraštruktúra umelej inteligencie (AI) a polovodiče. Darilo sa aj Európe, rozvíjajúcim sa trhom a zlatu. V roku 2026 by mala byť volatilita nižšia a do popredia by sa mohli dostať menšie spoločnosti a dlhopisy, zhodnotil investičný analytik spoločnosti Fingo.sk Matúš Čarný.
„Na akciových trhoch boli najväčšími víťazmi americkí technologickí giganti, sektor polovodičov a AI infraštruktúry. Tieto spoločnosti, ťažiace z neustáleho pokroku v oblasti umelej inteligencie, pokračovali v expanzii a prekonali zvyšok trhu. Index S&P 500 si pripísal zhodnotenie nad 16 %, avšak výkon bol silne koncentrovaný len v hŕstke firiem,“ priblížil odborník.
Európske akcie dosiahli výnos tiež nad 16 %. Zaznamenali stabilný rast, ktorý bol podľa analytika podporený zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou a investíciami do obranného sektora v dôsledku rastúceho geopolitického napätia. „Najväčším víťazom sa však stali rozvíjajúce sa trhy s výnosom takmer 30 %, ktoré ťažili z masívneho oslabenia amerického dolára,“ doplnil Čarný.
Vyzdvihol, že vďaka oslabeniu dolára, geopolitickej neistote a pretrvávajúcej inflácii, ktorá donútila centrálne banky k opatrnosti so znižovaním sadzieb, sa darilo aj komoditám a predovšetkým zlatu. Žltý kov dosiahol nové historické maximá a jeho ročné zhodnotenie predstavovalo takmer 60 %.
Aj keď bol rok 2025 pre mnohé segmenty veľmi úspešný, niektoré aktíva a sektory naopak výrazne zaostávali. „Ich slabý výkon bol výsledkom kombinácie vysokých úrokových sadzieb, pretrvávajúcej geopolitickej neistoty a štrukturálnych problémov. Medzi porazených patrili predovšetkým dlhopisy s dlhou splatnosťou, zelené akcie a niektoré priemyselné kovy,“ konštatoval Čarný.
Po turbulentnom roku 2025 by mal nasledujúci rok podľa neho priniesť stabilnejší rast a viac priestoru pre sektory, ktoré v tomto roku zaostávali. Rast firemných ziskov by sa mal zlepšovať aj mimo úzkej skupiny technologických lídrov, pričom stabilizáciu globálneho dopytu podporí očakávané oživenie čínskej ekonomiky vďaka fiškálnym stimulom.
„Očakáva sa, že sa bude dariť menším a stredne veľkým spoločnostiam, keďže ich akcie, doteraz stlačené vysokými úrokovými sadzbami a nákladmi na dlh, môžu zažiť oživenie v dôsledku poklesu sadzieb. Profitovať by mali aj dlhopisy s dlhou splatnosťou, ktorých ceny budú rásť práve vďaka klesajúcim úrokovým sadzbám,“ predpokladá analytik.
Medzi víťazov sa môžu v roku 2026 podľa neho zaradiť aj európske banky a širší finančný sektor, a to vďaka stabilizácii ekonomiky eurozóny. Zlato by si malo udržať status bezpečného prístavu, neočakáva sa však taký prudký rast ako v roku 2025.
„Hoci polovodiče a lídri v oblasti umelej inteligencie budú pokračovať v raste, ich tempo by sa malo normalizovať a pravdepodobne zaostane za dynamikou menších spoločností. Rok 2026 by tak mal priniesť presun kapitálu od drahých technologických gigantov k lacnejším aktívam, ktoré budú najviac profitovať z očakávanej zmeny monetárnej politiky,“ dodal Čarný.
„Na akciových trhoch boli najväčšími víťazmi americkí technologickí giganti, sektor polovodičov a AI infraštruktúry. Tieto spoločnosti, ťažiace z neustáleho pokroku v oblasti umelej inteligencie, pokračovali v expanzii a prekonali zvyšok trhu. Index S&P 500 si pripísal zhodnotenie nad 16 %, avšak výkon bol silne koncentrovaný len v hŕstke firiem,“ priblížil odborník.
Európske akcie dosiahli výnos tiež nad 16 %. Zaznamenali stabilný rast, ktorý bol podľa analytika podporený zlepšujúcou sa ekonomickou situáciou a investíciami do obranného sektora v dôsledku rastúceho geopolitického napätia. „Najväčším víťazom sa však stali rozvíjajúce sa trhy s výnosom takmer 30 %, ktoré ťažili z masívneho oslabenia amerického dolára,“ doplnil Čarný.
Vyzdvihol, že vďaka oslabeniu dolára, geopolitickej neistote a pretrvávajúcej inflácii, ktorá donútila centrálne banky k opatrnosti so znižovaním sadzieb, sa darilo aj komoditám a predovšetkým zlatu. Žltý kov dosiahol nové historické maximá a jeho ročné zhodnotenie predstavovalo takmer 60 %.
Aj keď bol rok 2025 pre mnohé segmenty veľmi úspešný, niektoré aktíva a sektory naopak výrazne zaostávali. „Ich slabý výkon bol výsledkom kombinácie vysokých úrokových sadzieb, pretrvávajúcej geopolitickej neistoty a štrukturálnych problémov. Medzi porazených patrili predovšetkým dlhopisy s dlhou splatnosťou, zelené akcie a niektoré priemyselné kovy,“ konštatoval Čarný.
Po turbulentnom roku 2025 by mal nasledujúci rok podľa neho priniesť stabilnejší rast a viac priestoru pre sektory, ktoré v tomto roku zaostávali. Rast firemných ziskov by sa mal zlepšovať aj mimo úzkej skupiny technologických lídrov, pričom stabilizáciu globálneho dopytu podporí očakávané oživenie čínskej ekonomiky vďaka fiškálnym stimulom.
„Očakáva sa, že sa bude dariť menším a stredne veľkým spoločnostiam, keďže ich akcie, doteraz stlačené vysokými úrokovými sadzbami a nákladmi na dlh, môžu zažiť oživenie v dôsledku poklesu sadzieb. Profitovať by mali aj dlhopisy s dlhou splatnosťou, ktorých ceny budú rásť práve vďaka klesajúcim úrokovým sadzbám,“ predpokladá analytik.
Medzi víťazov sa môžu v roku 2026 podľa neho zaradiť aj európske banky a širší finančný sektor, a to vďaka stabilizácii ekonomiky eurozóny. Zlato by si malo udržať status bezpečného prístavu, neočakáva sa však taký prudký rast ako v roku 2025.
„Hoci polovodiče a lídri v oblasti umelej inteligencie budú pokračovať v raste, ich tempo by sa malo normalizovať a pravdepodobne zaostane za dynamikou menších spoločností. Rok 2026 by tak mal priniesť presun kapitálu od drahých technologických gigantov k lacnejším aktívam, ktoré budú najviac profitovať z očakávanej zmeny monetárnej politiky,“ dodal Čarný.