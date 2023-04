Analytik: Nárast ceny bitcoinu svedčí o návrate dôvery investorov

Bratislava 11. apríla (TASR) - Bitcoin pokračuje v posilňovaní a jeho cena sa prvýkrát za desať mesiacov dostala nad psychologickú hranicu 30.000 USD (27.488 eur). Ocitol sa tak na takmer dvojnásobku svojej ceny z minulého novembra, keď sa prepadol k úrovni pod 15.500 dolárov. Prípadné ďalšie pády a otrasy bánk euroamerického okruhu by pravdepodobne viedli k ďalšiemu rastu ceny bitcoinu a ku strate dôvery investorov v konvenčné meny, uviedol hlavný ekonóm a analytik českej Trinity Bank Lukáš Kovanda.



"Dnešné zdolanie hranice 30.000 dolárov je však dôležitý míľnik, a to ako z pohľadu fundamentálnej, tak technickej analýzy. Hodnota 30.000 dolárov totiž predstavuje hranicu odporu a bitcoin zbieral sily na jej prekonanie po tri týždne v rade. To ukazuje na pomerne presvedčivý návrat dôvery investorov v kryptomenu," upozornil Kovanda.



Prípadné ďalšie pády európskych a amerických bánk by podľa Kovandu mohli podrývať dôveru širokej verejnosti v tradičné bankovníctvo a v konvenčné meny ako americký dolár, čo by mohlo cenu bitcoinu ešte viac posilňovať. "V kolapsovom stave sa podľa nej môže ocitnúť až skoro 190 bánk v USA. Čo by okrem iného bolo vodou na mlyn práve mnohým kryptomenám na čele s bitcoinom," uviedol Kovanda.



V súčasnosti zase americká centrálna banka musela podľa Kovandu zvrátiť svoje menovopolitické uťahovanie, aby po kolapse Silicon Valley Bank bránila pádom ďalších bánk. Zaviedla napríklad nové programy výhodných pôžičiek bankám a svojho druhu aj dotácií im určeným. "Inými slovami, nová likvidita prúdi do finančného systému a peňažná zásoba opäť rastie. Vzostup objemu súhrnnej svetovej peňažnej zásoby vykazuje pozitívnu súvislosť s vývojom ceny bitcoinu. Fundamentálne totiž pri ňom dochádza k znehodnocovaniu konvenčných peňazí, čo je vodou na mlyn práve bitcoinu ako kľúčovej alternatíve k nim," uviedol Kovanda,



Od začiatku mesiaca si bitcoin pripísal približne šesť percent potom, ako v marci vzrástol o 23 % a od začiatku roka viac než 80 %. V raste pokračujú aj ďalšie digitálne meny. Ethereum, teda druhá najväčšia kryptomena, sa obchodoval so ziskom okolo 3,5 % po 1921,92 USD. Od začiatku roka jeho cena stúpla už o 60 %.











(1 EUR = 1,0915 USD)