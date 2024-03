Analytik: Nárast počtu dokončených bytov bude saturovať ponuku na trhu

Bratislava 5. marca (TASR) - Nárast počtu dokončených bytov bude po istý čas saturovať ponuku na trhu, čo by sa malo prejavovať pokračujúcim tlakom na pokles cien bytov. Uviedol to analytik 365.bank Tomáš Boháček v komentári k údajom o počte dokončených bytov v SR v roku 2023, ktoré v utorok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Tento vývoj bude však podľa nášho názoru obmedzený na pomerne krátky čas - približne do začiatku leta. Následne sa budú do popredia dostávať ekonomické faktory a samotná situácia na stavebnom trhu," myslí si Boháček.



Rast reálnych miezd pri očakávanom poklese úrokových sadzieb, bude podľa neho sprístupňovať hypotéky a zvyšovať dopyt spotrebiteľov, čím sa zníži aj tlak na pokles cien. K tomuto trendu dopomôže aj efekt spomalenia vydaných stavebných povolení, ktorý by sa naplno mohol prejaviť na prelome tohto a budúceho roka.



"Zmena cien však podľa môjho názoru nebude rovnomerná a vyšších cien by sa mohli dočkať skôr novostavby bytov. Pri re-predaji existujúcich bytov, ktorých je v ponuke na trhu o približne dve tretiny viac, bude dopyt menej výrazný, čo bude cenové rasty v tomto segmente tlmiť. Tým, že ide o podstatnú časť trhu, budú aj celkové štatistiky zmien cenoviek bytov iba pozvoľné," dodal analytik.



ŠÚ SR informoval, počas roka 2023 sa v SR dokončilo spolu 20.891 bytov, čo bol len o 3,3 % vyšší počet ako v roku 2022. Z dlhodobého hľadiska bola aktuálna výstavba dynamickejšia ako pred pandémiou, počty dokončených bytov o pätinu prevyšovali predpandemický priemer. Aktuálny počet dokončených bytov v roku 2023 predstavoval druhú najvyššiu hodnotu od vzniku samostatného Slovenska. Vyšší počet ako vlani bol len v roku 2020.



V posledných troch mesiacoch roka 2023 sa v SR dokončilo 6870 bytov, čo predstavovalo najvyšší počet dokončených bytov v poslednom štvrťroku od roku 2010. Počet kolaudácií sa medziročne zvýšil o takmer 14 %, a súčasne bol o 13,8 % vyšší ako v priemere počas 4. štvrťrokov pred pandémiou. Dokončené byty v rodinných domoch síce prevažovali nad bytmi v bytových domoch, ich podiel z celku s hodnotou 56 % bol však najnižší za posledných 12 rokov.