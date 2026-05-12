Analytik: Nasledujúce mesiace prinesú korekciu čísel stavebníctva
Marcové rekordné čísla stavebníctva nebudú plne udržateľné.
Autor TASR
Bratislava 12. mája (TASR) - Marcové rekordné čísla stavebníctva nebudú plne udržateľné a nasledujúce mesiace prinesú ich čiastočnú korekciu. Akokoľvek, väčší zo segmentov stavebníctva by mal i v nasledujúcich mesiacoch prinášať prevažne medziročné nárasty. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank, v komentári k údajom o marcovej stavebnej produkcii, ktoré zverejnil štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Robustné oživenie na trhu s bytmi sa podľa neho už na prelome leta a jesene postupne prelialo aj do ich novej výstavby. „Aj napriek negatívnym vplyvom fiškálneho konsolidačného balíčka či oslabenia dopytu v dôsledku nového inflačného šoku plynúceho z konfliktu na Blízkom východe a opätovného nárastu úročenia hypoték očakávame relatívne silný dopyt po nových nehnuteľnostiach,“ myslí si Koršňák.
Úvod roka podľa neho naznačil, že veľká časť bytovej výstavby by sa mohla nachádzať v úvodných fázach výstavby, a teda jej dokončovanie (aj bez silnejšieho nástupu novozačatej výstavby) by tak mohlo čísla vo výstavbe bytov zdvíhať aj počas zvyšku roka.
„Na druhej strane, výstavba infraštruktúry by mohla postupne kulminovať. Postupná finalizácia projektov z plánu obnovy začne v priebehu roka postupne oslabovať momentom v jej výstavbe. A hoci časť končiacich projektov nahradia nové projekty financované z fondov EÚ, v prechodovej fáze môže v dôsledku presunu kapacít dochádzať aj k výraznejším krátkodobým poklesom produkcie. Navyše, chronické problémy pri výstavbe verejnej infraštruktúry môžu pozitívne efekty z rozbehu nových verejných projektov predsa len stále čiastočne tlmiť, respektíve odďaľovať. Čoraz častejšie tak najskôr budeme v tomto menšom segmente stavebníctva pozorovať červené rastové čísla, najmä v medziročnom porovnaní,“ dodal Koršňák.
ŠÚ SR informoval, že produkcia v stavebníctve v marci 2026 dosiahla objem 742 miliónov eur, čo po očistení o infláciu predstavovalo medziročný nárast o 29,9 %. Išlo o historicky najdynamickejší medziročný prírastok v rámci mesačného výsledku. Nominálne hodnoty stavebnej produkcie v marci sa v ostatných troch rokoch pohybovali v rozmedzí 500 až 550 miliónov eur.
