Analytik: Návštevnosť ubytovaní v novembri vzrástla

Bratislava 13. januára (TASR) - Návštevnosť v ubytovacích zariadeniach na Slovensku vlani v novembri vzrástla, stále však zaostáva za rekordným rokom 2019. Po započítaní odhadovaných výsledkov za december by mohla byť vlaňajšia návštevnosť nižšia v súhrne o 6 % oproti roku 2019. Zhodnotil to v súvislosti s údajmi Štatistického úradu (ŠÚ) SR analytik 365.bank Tomáš Boháček.



"Návštevnosť ubytovacích kapacít sa pohybovala aj v predposlednom mesiaci roka v tesnom závese za historicky najúspešnejším rokom 2019. Pri započítaní odhadovaných výsledkov za december očakávame v súhrne o 6 % nižšiu návštevnosť ako v roku 2019, dosiahnuté tržby však vplyvom nárastu cien budú nominálne nad úrovňou rekordného roku," uviedol Boháček.



Doplnil, že vládne opatrenia na podporu cestovného ruchu, ako je selektívna daň z pridanej hodnoty (DPH) či rekreačné a športové poukazy, budú v tomto roku podporovať návštevnosť domácej i zahraničnej klientely.



"Na druhej strane sa zvýšenie cien atrakcií a doplnkových aktivít nespadajúcich pod ubytovanie môže negatívne prejaviť na výdavkoch jednotlivcov počas pobytu, avšak očakávaný vyšší počet návštevníkov by mal byť dostatočný na vykrytie poklesu jednotkových tržieb v súhrnných číslach odvetvia," zhodnotil analytik.



V ubytovacích zariadeniach na Slovensku podľa údajov ŠÚ SR strávilo v novembri aspoň jednu noc 431.000 hostí, čo bol v medziročnom porovnaní nárast o 11,2 %. K dosiahnutiu návštevnosti historicky najúspešnejšieho roka 2019 ubytovateľom chýbalo stále 10 % (49.000) hostí.



Hostia strávili počas novembra v zariadeniach cestovného ruchu vyše jeden milión nocí. V medziročnom porovnaní to bol nárast o 9 %. Priemerná dĺžka pobytu predstavovala 2,4 noci. Viac ako dve tretiny tvorili domáci návštevníci. Najnavštevovanejším regiónom v novembri bol Bratislavský kraj.



Za 11 mesiacov roka 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 5,5 milióna návštevníkov, v medziročnom porovnaní išlo o nárast o 2,9 %.