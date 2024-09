Analytik: Negatívny vplyv sucha na úrodu nie je až taký veľký

Bratislava 2. septembra (TASR) - Negatívny vplyv sucha na úrodu poľnohospodárskych plodín nie je pravdepodobne taký veľký ako sa očakávalo. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k druhému odhadu úrody, ktorý k polovici minulého mesiaca vykonal Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Okrem teplej jari sa pod navýšenie výnosov pri väčšine poľnohospodárskych plodín podpísala aj dlhodobejšia stabilita počasia, ktorá prospela napríklad zemiakom. Na druhej strane, nižšie priemerné zrážky negatívne pôsobili na úrodu niektorých neskoršie siatych obilnín, kukurice, či slnečnice," priblížil.



Výhľad lepšej úrody zemiakov bude podľa neho tlačiť na pokles ich cien. "Tento vývoj vidíme aj na svetových trhoch, kde sa predávajú medziročne o 60 % lacnejšie a za jeden kilogram zaplatíme aktuálne približne 0,30 eura. Vyššie hektárové výnosy tlačia dole aj cenu obilnín, pričom pre potravinárstvo najdôležitejšia pšenica, sa predáva lacnejšie medziročne o takmer desatinu," spresnil.



"Pri potravinovej inflácii u nás očakávame, že v najbližších mesiacoch by ceny mali klesať. Mierny rast cien pečiva by sa mal postupne znižovať a napríklad cena mäsa by mohla dokonca medziročne klesnúť," dodal Boháček.



Tohtoročná úroda hustosiatych obilnín na Slovensku by mala byť ešte nižšia ako napovedali prvé očakávania z júna tohto roka (pokles o tri % oproti júnu). Podľa druhého odhadu úrody, ktorý ŠÚ SR zrealizoval k 15. augustu, keď už bola pozbieraná väčšina obilnín vrátane repky, by poľnohospodári mali oproti minulému roku zozbierať o 541.000 ton hustosiatych obilnín menej ako vlani, pričom celková úroda by mala dosiahnuť 2,6 milióna ton. Ide podľa štatistikov teda o 17 % medziročný pokles, pod ktorý sa podpísali najmä významne nižšie osevné plochy pšenice a raže v kombinácii s ich nižším priemerným výnosom z hektára. Naopak, očakáva sa výraznejší nárast úrody zemiakov a sóje.