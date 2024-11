Analytik: Neistota pretrváva najmä u koncových spotrebiteľov

Bratislava 28. novembra (TASR) - Novembrový prieskum nálad v ekonomike ukázal, že výrazná neistota pretrváva najmä u koncových spotrebiteľov. Uviedol to Tomáš Boháček, analytik 365.bank, v komentári k údajom o novembrovej spotrebiteľskej dôvere, ktoré vo štvrtok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



"Pozitívne úrovne v priemysle priamo premietajú krátkodobý vzostup nových objednávok, ktorý súvisí s korekciou poklesov dopytu na nemeckom trhu, ale aj v iných západoeurópskych ekonomikách našich obchodných partnerov. V čase realizovania prieskumu už bola presne známa podoba konsolidačných opatrení vlády, ktoré majú podľa nášho názoru kľúčový vplyv na vnímanú krehkosť ekonomického rastu a dosahy ktoré z toho môžu vyplývať na život domácností," spresnil.



Boháček očakáva, že mnohé domácnosti budú kulminovať svoju nákupnú aktivitu práve počas decembra a následne budú preferovať tvorbu úspor na úkor spotreby z titulu zvýšenia cien pri vyšších sadzbách dane z pridanej hodnoty (DPH). "Na druhej strane, ak by boli rozšírené kompenzačné mechanizmy cien energií aj na plyn, očakávame, že na jar sa bude spotreba domácností zotavovať rýchlejšie, ako sa pôvodne čakalo, zvlášť ak pretrvá stabilita na trhu práce," podčiarkol.



"Očakávania vyššej nezamestnanosti domácností sú podľa nášho názoru nateraz horšie, ako bude skutočnosť, a to predovšetkým pre dlhodobú štruktúru nedostatku pracovnej sily u nás," dodal analytik 365.bank.



ŠÚ SR informoval, že nedôvera spotrebiteľov k vývoju slovenskej ekonomiky sa v novembri opäť zintenzívnila. Pesimizmus spotrebiteľov sa prejavil pri troch zo štyroch zložiek indikátora. Najviac sa obávajú vývoja nezamestnanosti. Očakávajú však aj zhoršenie financií v ich domácnosti, predpokladajú horšiu tvorbu úspor, ale aj celkovú finančnú situáciu. Nepatrne pozitívnejšie vidia vývoj celkovej hospodárskej situácie.