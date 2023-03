Analytik: Nezamestnanosť klesala, nárast voľných miest sa zastavil

Bratislava 20. marca (TASR) - Miera nezamestnanosti vo februári 2023 ďalej klesala, nárast voľných miest v ekonomike sa však už zastavil. Uviedol to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák v komentári k februárovej nezamestnanosti, o ktorej v pondelok informoval dočasne poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina).



"Stenčujúca sa zásoba voľných pracovných pozícií v úvode roka by mohla naznačovať, že aj slovenský trh práce by sa mohol opäť blížiť k bodu zlomu. Nadpriemerný odlev nezamestnaných z úradov práce, ktorí si v priebehu mesiaca našli prácu, je už v úvode roka sprevádzaný vyprázdňovaním štatistík s voľnými pracovnými pozíciami. Ich počet bol vo februári nižší ako v rovnakom období minulého roka, hoci po zohľadnení tradičnej sezóny ostával stále vyšší ako počas jesene minulého roka," priblížil Koršňák.



Problémom domáceho trhu práce podľa neho naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely, ktoré obdobie pandémie len zvýraznilo a k ich zvýrazňovaniu opäť dochádzalo aj v druhej polovici minulého roka. "Úvod tohto roka však trocha prekvapivo tento trend opätovne zvrátil," poznamenal.



"Trh práce, zdá sa aspoň nateraz, relatívne dobre odoláva energetickej kríze. To sa však môže zmeniť už počas nastupujúcej jari, keď by sa jej negatívne dosahy mohli ďalej prehlbovať a do evidencie úradov práce by sa postupne mohli začať dostávať prepustení na prelome rokov. Varovný prst zdvíha aj stenčujúci sa počet voľných pracovných pozícií v ekonomike. Ten zvyšuje riziko, že na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov by nových nezamestnaných už nemusel takmer okamžite absorbovať robustný trh práce," dodal analytik UniCredit Bank.



Krajniak za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera v pondelok informoval, že miera evidovanej nezamestnanosti vo februári 2023 klesla na 5,76 %, z úrovne 5,82 % v januári 2023 a zo 6,86 % vo februári 2022. Vo februári klesol aj podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku na 4,40 % z úrovne 4,44 % v januári 2023, respektíve z hodnoty 5,03 % vo februári 2022.