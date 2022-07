Analytik:Nezamestnanosť klesla i v júni, počet voľných miest sa znížil

Bratislava 20. júla (TASR) - Nezamestnanosť v SR klesala aj v júni, počet voľných miest v ekonomike sa však ďalej znižoval. Uviedol to Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech, v komentári k júnovej nezamestnanosti, ktorú zverejnilo ministerstvo práce.



"Pozitívny trend na trhu práce pokračoval aj v júni, hoci v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi sa už pokles miery nezamestnanosti predsa len mierne spomalil. Jún potvrdil známky blížiacej sa slabosti na trhu práce, ktoré ukázali už májové čísla," priblížil.



Voľné pracovné miesta podľa neho pritom opäť ubúdali najmä v priemysle, ktorý však ostáva naďalej sektorom ekonomiky s najväčším nedostatkom pracovnej sily. To len ukazuje, že ani domáci trh práce najskôr nebude úplne imúnny voči spomaleniu ekonomického rastu a rekordne vysokej inflácii. "Napriek tomu, že počas jari novým šokom ešte relatívne dobre odolával, v druhej polovici roka sa pozitívne trendy zastavia, v horšom prípade až zvrátia," zdôraznil Koršňák.



Podčiarkol, že známky slabosti na trhu práce naznačuje pohľad do pohybov v evidencii úradov práce. Počet nezamestnaných, ktorí v júni opustili evidenciu, sa znížil o viac ako desatinu (sezónne očistené) a medziročne bol nižší o 12,6 %.



"Miera nezamestnanosti by mala pozvoľna klesať aj v letných mesiacoch, najmä pod vplyvom nástupu sezónnych prác. Pokles miery nezamestnanosti by sa však mal postupne začať spomaľovať, pod vplyvom ekonomického spomalenia vyvolaného vojnou na Ukrajine a rekordne vysokou infláciou. Zatiaľ očakávame, že ekonomika by si mala stále uchovať jemný rast, trh práce by mal ostať relatívne robustný a nemal by vykázať dlhodobejší, masívnejší nárast nezamestnanosti," dodal Koršňák.



Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) informoval, že miera evidovanej nezamestnanosti bola v júni 2022 na úrovni 6,28 %. V porovnaní s predošlým mesiacom poklesla o 0,07 percentuálneho bodu (p. b.), medziročne až o 1,48 p. b.