Analytik: Nezamestnanosť na jar klesala, aj kvôli sezónnym faktorom

Bratislava 20. mája (TASR) - Nezamestnanosť naráža na mantinely, na jar klesala už len pod vplyvom sezónnych faktorov. Zhodnotil aktuálny vývoj nezamestnanosti na Slovensku analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Priblížil, že miera nezamestnanosti rátaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) v apríli znížila o 0,08 percentuálneho bodu (p. b.) na 4,99 % alebo 139.000.



"Pokles nezamestnanosti sa v posledných mesiacoch spomalil až zastavil. Miera nezamestnanosti v jarných mesiacoch marec - apríl klesala viac-menej už len pod vplyvom sezónnych faktorov. Napriek tomu sa priblížila na dostrel historických miním z prvej polovice roka 2019 a zdá sa, že domáci trh práce tak mohol opäť raz naraziť na svoje mantinely. Ďalšiemu poklesu nebráni ani tak chýbajúci dopyt po pracovnej sile, ale skôr jej nepostačujúca/nevhodná ponuka," uviedol analytik.



Koršňák priblížil, že po štatistickom očistení o tradičné sezónne vplyvy podľa prepočtu UniCredit Bank klesla miera nezamestnanosti v apríli už len zanedbateľne o 0,01 p. b. na 4,99 %. Z hľadiska regiónov podľa analytika miera nezamestnanosti po zohľadnení sezóny v apríli viac-menej stagnovala.



"Miera nezamestnanosti sa síce stále pohybuje na úrovni blízko 5 %, v dôsledku štrukturálnych problémov na trhu práce však jej ďalší rýchly pokles bez cielených politík nebude možný. Silný dopyt po zamestnancoch na západe krajiny už nie je možné uspokojiť z domácich zdrojov, a to v dôsledku regionálnych disparít znásobených nízkou mobilitou pracovnej sily i v dôsledku chýbajúcej kvalifikácie či pracovných návykov nemalej časti disponibilných nezamestnaných," priblížil Koršňák.



Dodal, že rastúci dopyt zamestnávateľov po novej pracovnej sile sa tak nepretavuje do ďalšieho poklesu nezamestnanosti, ale prelieva sa do nárastu voľných pracovných miest v ekonomike i do čoraz intenzívnejšieho dovozu pracovnej sily zo zahraničia.



Počet neobsadených pracovných pozícií sa podľa analytika v apríli vyšplhal na vyše 87.000. Po zohľadnení sezóny ich počet v porovnaní s marcom narástol podľa výpočtov Koršňáka o 0,8 %. Dynamika medziročného rastu voľných pracovných miest sa zrýchlila z 13,6 % na 15,5 %, pracovné pozície pribúdajú v službách i priemysle. Úbytok voľných pracovných miest v apríli hlásil len Nitriansky kraj.



Nedostatok vhodnej domácej pracovnej sily podľa analytika tlačí na jej dovoz zo zahraničia. Počet zahraničných zamestnancov s povolením pracovať na Slovensku sa v apríli zvýšil na 105.000. "Dynamika medziročného rastu zahraničných pracovníkov sa zrýchlila z 10,8 % na 12,5 %," dodal analytik.