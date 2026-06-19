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Analytik: Nezamestnanosť nadol potiahli ekonomicky silnejšie regióny
A to najmä Bratislava, stredné Považie, Kysuce, Turiec či Liptov.
Autor TASR
Bratislava 19. júna (TASR) - Medzimesačný májový pokles nezamestnanosti potiahli predovšetkým ekonomicky silnejšie regióny západného a severozápadného Slovenska, a to najmä Bratislava, stredné Považie, Kysuce, Turiec či Liptov. Naopak, miera nezamestnanosti v ekonomicky slabších častiach Slovenska už ani v máji v priemere ďalej neklesala. V piatok na to v reakcii na zverejnené výsledky nezamestnanosti upozornil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.
„Gemer, Šariš, Abov, Zemplín či Spiš zaznamenali zhodne jemné zhoršenie čísel. Zvlášť negatívny trend v posledných dvoch mesiacoch zaznamenal najmä okres Sobrance. V priemere tak miera nezamestnanosti na juhu stredného a na východnom Slovensku v máji po očistení o sezónne faktory vzrástla o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.) na 8,05 %,“ priblížil Koršňák.
Celkovo miera (disponibilnej) nezamestnanosti rátaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v máji klesla medzimesačne o 0,06 p. b. na 5,08 %. Jej medziročný nárast sa spomalil z 0,31 p. b. na 0,26 p. b.
Počet voľných pracovných miest v ekonomike prudko rástol aj v máji. V porovnaní s aprílom ich pribudlo viac ako 10.000 a ich celkový počet sa vyšplhal na takmer 141.000. Po očistení o sezónne vplyvy bol ich prírastok mierne nižší (6000), respektíve narástol o 4,5 % (podobným tempom ako v predchádzajúcom mesiaci). Tempo medziročného rastu voľných pracovných miest sa zrýchlilo z 26,2 % až na 33,3 % a bolo najsilnejšie od marca 2022.
Analytik pripomenul, že časť nárastu voľných pracovných miest má stále len technicky charakter. „Aj máj ukazoval pomerne veľkú disproporciu medzi celkovým počtom nezamestnaných, ktorí si našli v priebehu mesiaca novú prácu (12.400) a počtom voľných pracovných pozícií, ktoré boli obsadené (1900). A hoci časť nezamestnaných obsadzuje aj pozície, ktoré na úrade práce nemuseli byť nevyhnutne nahlásené, tento veľký nepomer nevylučuje ani možnosť, že u časti voľných pracovných miest ich obsadenie nie je nahlásené na úradoch a tak formálne ostávajú v štatistikách a umelo nafukujú celkové čísla voľných pracovných miest v ekonomike,“ dodal Koršňák.
Štatistiky posledných mesiacov i naďalej ukazujú na dvojrýchlostný charakter domáceho trhu práce. Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo i v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike. V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych i kvalifikačných) masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude podľa analytika i naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.
„Gemer, Šariš, Abov, Zemplín či Spiš zaznamenali zhodne jemné zhoršenie čísel. Zvlášť negatívny trend v posledných dvoch mesiacoch zaznamenal najmä okres Sobrance. V priemere tak miera nezamestnanosti na juhu stredného a na východnom Slovensku v máji po očistení o sezónne faktory vzrástla o 0,02 percentuálneho bodu (p. b.) na 8,05 %,“ priblížil Koršňák.
Celkovo miera (disponibilnej) nezamestnanosti rátaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v máji klesla medzimesačne o 0,06 p. b. na 5,08 %. Jej medziročný nárast sa spomalil z 0,31 p. b. na 0,26 p. b.
Počet voľných pracovných miest v ekonomike prudko rástol aj v máji. V porovnaní s aprílom ich pribudlo viac ako 10.000 a ich celkový počet sa vyšplhal na takmer 141.000. Po očistení o sezónne vplyvy bol ich prírastok mierne nižší (6000), respektíve narástol o 4,5 % (podobným tempom ako v predchádzajúcom mesiaci). Tempo medziročného rastu voľných pracovných miest sa zrýchlilo z 26,2 % až na 33,3 % a bolo najsilnejšie od marca 2022.
Analytik pripomenul, že časť nárastu voľných pracovných miest má stále len technicky charakter. „Aj máj ukazoval pomerne veľkú disproporciu medzi celkovým počtom nezamestnaných, ktorí si našli v priebehu mesiaca novú prácu (12.400) a počtom voľných pracovných pozícií, ktoré boli obsadené (1900). A hoci časť nezamestnaných obsadzuje aj pozície, ktoré na úrade práce nemuseli byť nevyhnutne nahlásené, tento veľký nepomer nevylučuje ani možnosť, že u časti voľných pracovných miest ich obsadenie nie je nahlásené na úradoch a tak formálne ostávajú v štatistikách a umelo nafukujú celkové čísla voľných pracovných miest v ekonomike,“ dodal Koršňák.
Štatistiky posledných mesiacov i naďalej ukazujú na dvojrýchlostný charakter domáceho trhu práce. Ako celok ostáva domáci trh práce stále relatívne napätý, čo by malo i v nasledujúcich mesiacoch spomaľovať prípadný nárast miery nezamestnanosti, prevažne na úkor voľných pracovných miest v ekonomike. V dôsledku štrukturálnych nerovnováh (regionálnych i kvalifikačných) masívnejšie prepúšťanie v niektorých odvetviach a regiónoch bude podľa analytika i naďalej viesť k prechodnému nárastu miery nezamestnanosti, pričom časť tohto nárastu by mohla mať i dlhodobý charakter a systematicky tak vychýliť mieru nezamestnanosti v ekonomike nad minuloročné jarné minimá.