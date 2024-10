Analytik: Nezamestnanosť pokračovala po lete v miernom poklese

Bratislava 18. októbra (TASR) - Nezamestnanosť pokračovala po lete v miernom poklese napriek prílevu absolventov stredných škôl do evidencie úradov práce. V priebehu septembra si novú prácu našiel každý desiaty nezamestnaný registrovaný na úrade práce. Uviedol to v piatok analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



"Aj úrovňou po zohľadnení tradičnej sezóny sa absorpcia nezamestnaných trhom práce vyšplhala na takmer ročné maximum. Vyššia absorpcia nezamestnaných trhom práce však tentoraz išla čiastočne už i na vrub voľných pracovných miest. Ich počet síce po lete nepatrne narástol, avšak výrazne menej, ako je na túto časť roka bežné," uviedol analytik.



Dodal, že okrem domácich nezamestnaných pomáhali voľné pracovné miesta zapĺňať aj cudzinci. Ich počet opäť narástol a posunul tak podľa analytika historické maximum prvýkrát nad 110.000. Zahraničná pracovná sila prichádza najmä z Ukrajiny, ostatných bývalých sovietskych republík, Indie či juhovýchodnej Ázie. Naopak, počty zahraničných pracovníkov z európskych krajín medziročne stagnujú, alebo dokonca jemne klesajú.



Nesúlad medzi ponukou a dopytom po práci sa podľa analytika v septembri ukazoval na relatívne vysokom počte voľných pracovných miest. Vyššia absorpcia nezamestnaných trhom práce po lete však ďalší nárast neobsadených pracovných miest predsa len spomalila.



"Rastúca, hoci spomaľujúca ekonomika bude pravdepodobne i po lete posielať nové požiadavky aj na nových zamestnancov. Trh práce je však dlhodobo relatívne napätý a vykazuje čoraz silnejšie známky prehrievania. Štrukturálne nerovnováhy na domácom trhu práce, kvalifikačné i regionálne, tak budú i v nasledujúcich mesiacoch brániť citeľnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti a to i napriek pretrvávajúcemu dopytu po novej pracovnej sile," objasnil Koršňák.



Nerovnováhy na trhu práce by sa tak podľa neho mohli čoraz intenzívnejšie prelievať do rastúcej miery voľných pracovných miest, či tlaku na zvyšovanie miezd a dovoz pracovnej sily zo zahraničia.