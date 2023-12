Analytik: Nezamestnanosť sa vyvíja v súlade s očakávaniami

Bratislava 4. decembra (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku sa vyvíja v súlade s očakávaniami, rast miezd za nimi naopak mierne zaostal. V reakcii na aktuálne údaje o trhu práce za 3. štvrťrok, ktoré v pondelok zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR, to uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.



Miera nezamestnanosti v 3. kvartáli podľa ŠÚ SR mierne vzrástla na 5,9 %, oproti predchádzajúcemu štvrťroku to bolo viac o 0,2 percentuálneho bodu (p. b.). Nominálne mzdy medziročne vzrástli o 8,3 %, reálne mzdy v dôsledku inflácie ešte ostali v medziročnom poklese o 0,6 %.



"Nezamestnanosť sa tak vyvíja v súlade s očakávaniami, keď pribúdajú na trh noví absolventi a zároveň dochádza k spomaleniu ekonomickej aktivity, o čom svedčí aj nárast sezónne očistených čísel o počte ľudí bez práce," priblížil analytik.



Upozornil, že až takmer dve tretiny alebo 104.000 osôb tvoria dlhodobo nezamestnaní. Necelá tretina nepracuje dokonca dlhšie ako štyri roky. "Ide teda o výraznú stratu potenciálu na slovenskom trhu práce, keďže ľudia dlhodobo bez práce strácajú pracovné návyky a skúsenosti, čím sa ich zamestnávanie stáva čoraz komplikovanejšie. Firmám tým rastú finančné aj časové náklady potrebné na získanie a zapracovanie nového zamestnanca z tejto skupiny," vysvetlil Horňák.



Medziročný rast priemernej nominálnej mzdy bol podľa neho asi o percento nižší oproti očakávaniam. Reálne mzdy preto mierne klesli, aj keď sa už čakal ich mierny nárast. "Predpokladáme, že rast nominálnych miezd bude ešte akcelerovať v závere tohto roka. Medziročný rast predpokladáme na úrovni cez 9 %, aj celoročný priemer by potom mohol skončiť na podobnej úrovni," avizoval analytik.



Mzdové požiadavky zamestnancov sú podľa neho motivované doterajším poklesom kúpyschopnosti, ktorý chcú nárastom platov postupne vykrývať. "Zamestnancom nahráva aj napätá situácia na trhu práce, keďže nezamestnanosť ostáva nízka a firmy bojujú s dlhodobým nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov," doplnil Horňák.